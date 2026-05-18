Γιούχαραν τον πρώην CEO της Google όταν μίλησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Βίντεο

Γιούχαραν τον πρώην CEO της Google όταν μίλησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα γιούχαραν τον Έρικ Σμιντ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο 70χρονος Έρικ Σμιντ και η 27χρονη Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ στο Νταβός

  • Ο Έρικ Σμιντ γιούχαρε από φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα όταν μίλησε για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας.
  • Ο Σμιντ τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαμορφώσει αναπόφευκτα το μέλλον και θα απαιτήσει προσαρμογή από όλους.
  • Παρόμοιες αποδοκιμασίες σημειώθηκαν σε άλλες πανεπιστημιακές τελετές, όπως από τη Γκλόρια Κόλφιλντ και τον Σκοτ Μπορτσέτα, λόγω ανησυχιών για την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Οι φοιτητές εκφράζουν ευρύτατη ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη, θεωρώντας την απειλή για το μέλλον και την πνευματική τους ανάπτυξη.
Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ σε ομιλία του σε τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου της Αριζόνα των ΗΠΑ όταν αναφέρθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ανησυχία για τον για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας εντάθηκε από την ομιλία του Σμιντ. «Το μέλλον δεν έρχεται απλά. Χτίζεται σε εργαστήρια, σε φοιτητικούς κοιτώνες, σε start – up, σε τάξεις, σε νομοθέτες και οι άνθρωποι που θα το χτίσουν θα είστε εσείς και άνθρωποι σαν κι εσάς. Το ερώτημα δεν είναι εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαμορφώσει τον κόσμο. Θα το κάνει. Το ερώτημα είναι εάν εσείς θα βοηθήσετε να διαμορφωθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε ο Σμιντ. Τότε ακούστηκαν έντονα γιουχαΐσματα από το κοινό.

Ωστόσο ο πρώην CEO της Google συνέχισε: «Δεν ξέρουμε τα ακριβή περιγράμματα του πώς θα δείχνει αυτός ο μετασχηματισμός αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα απαιτήσει από κάθε έναν από εμάς να προσαρμοστεί με τρόπους που δεν μπορούμε ακόμη να προβλέψουμε».

Μιλώντας σε αποφοίτους που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, ο Σμιντ παραδέχτηκε ότι οι φόβοι τους σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη ήταν «λογικοί».
Ο Σμιντ δεν είναι ο μόνος που δέχεται αρνητικές αντιδράσεις για το θέμα αυτό. Η Γκλόρια Κόλφιλντ, στελέχος στον τομέα των ακινήτων, δέχτηκε παρόμοια υποδοχή νωρίτερα αυτό το μήνα στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα. «Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης είναι η επόμενη βιομηχανική επανάσταση», είπε, ενώ το πλήθος την αποδοκίμαζε.

Κατά την αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου του Μέσου Τενεσί, ο Σκοτ Μπορτσέτα, διευθύνων σύμβουλος της Big Machine Records, δέχτηκε επίσης αποδοκιμασίες. Η απάντησή του στους αποφοίτους: «Αποδεχτείτε το, όπως είπα, είναι ένα εργαλείο».

Η αντίδραση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη ανησυχία στις πανεπιστημιακές κοινότητες. Όταν οι ομιλητές που αναφέρουν την τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο την εχθρότητα των φοιτητών.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι πολλοί φοιτητές στις ΗΠΑ θεωρούν την τεχνητή νοημοσύνη τόσο απειλή για το μέλλον τους όσο και εμπόδιο στην πνευματική τους ανάπτυξη.

