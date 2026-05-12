Η Google «επιτίθεται» στο φθηνό MacBook της Apple

Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε τα λεγόμενα «Googlebooks» και φαίνεται έτσι να απαντά σε ένα best seller της Apple. Παράλληλα, μια νέα λειτουργία του Android αποτελεί επίσης επίθεση στον ανταγωνιστή.

Η Google ανακοίνωσε την Τρίτη μια νέα κατηγορία φορητών υπολογιστών. Οι κινητοί υπολογιστές θα συνδυάζουν το λειτουργικό σύστημα smartphone Android με το λειτουργικό σύστημα laptop Chrome OS. Η εταιρεία παρουσίασε τις συσκευές ως «Googlebooks, σχεδιασμένα για Gemini Intelligence», αναφερόμενη στο chatbot τεχνητής νοημοσύνης Gemini, στο οποίο οι συσκευές θα είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένες, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του γερμανικού Spiegel.

Το «Googlebook» και ο «μαγικός δρομέας»

Ένα ορατό σημάδι της ενσωματωμένης AI είναι το νέο σύμβολο του δρομέα, που εμφανίζεται όταν κινεί κανείς το ποντίκι. Το κλασικό βελάκι συνδυάζεται τότε με το λογότυπο Gemini. Η Google αποκαλεί αυτόν τον συνδυασμό «Magic Cursor» και υποστηρίζει ότι επανεφευρίσκει τον δρομέα.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς δείκτες, ο μαγικός δρομέας δεν χρησιμεύει μόνο για επιλογή στοιχείων, αλλά καταλαβαίνει και τι έχει επιλεγεί. Με τη βοήθεια του Gemini προτείνει ενέργειες ανάλογα με το σημείο της οθόνης. Σε παρουσίαση, η Google έδειξε πώς η επιλογή δύο εικόνων οδηγεί σε πρόταση συνδυασμού τους, κάτι που εκτελείται με ένα κλικ.

Widgets και συνεργασία με Android

Οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν δικά τους desktop widgets μέσω της λειτουργίας «Create your Widget». Με ένα prompt, όπως σε chatbot, το Gemini αντλεί δεδομένα από Gmail και ημερολόγιο και δημιουργεί widgets για την επιφάνεια εργασίας.

Η συνεργασία με Android smartphones θα επιτρέπει πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές του κινητού μέσω «Quick Access» στο laptop. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να ανοίξει εφαρμογή delivery από το κινητό στο laptop και να συνεχίσει την εργασία του.

Παραγωγή και σχεδιασμός

Η Google θα αναθέτει την παραγωγή σε εταιρείες όπως Acer, Asus, Dell, HP και Lenovo. Οι συσκευές θα έχουν διαφορετικά σχέδια και μεγέθη και θα διαθέτουν μια LED λωρίδα («Glowbar») για αναγνώριση.

Σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τεχνικά χαρακτηριστικά ή τιμές, κάτι που δείχνει ότι το project βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Πιθανό κίνητρο αποτελεί η επιτυχία του φθηνού MacBook Neo της Apple.

Το Android γίνεται «έξυπνο σύστημα»

Η Google παρουσίασε επίσης το Android 17, το οποίο δεν θέλει πλέον να θεωρείται απλό λειτουργικό σύστημα αλλά ένα «έξυπνο σύστημα που μαθαίνει και εργάζεται για τον χρήστη».

Η τεχνητή νοημοσύνη Gemini θα ενσωματωθεί βαθιά στο σύστημα, ώστε να κατανοεί φυσική γλώσσα και σύνθετες εντολές, π.χ. αγορές, υπενθυμίσεις ή κρατήσεις ταξιδιών.

Αυτοματισμοί και εφαρμογές

Το σύστημα θα μπορεί να εκτελεί σύνθετες εργασίες, όπως αναζήτηση και κράτηση ταξιδιών μέσω φωτογραφίας ή εντολής.

Instagram και κάμερα

Το Instagram στο Android θα έχει προτεραιότητα και νέες λειτουργίες κάμερας (σταθεροποίηση, HDR, νυχτερινή λήψη). Ορισμένα εργαλεία επεξεργασίας θα είναι αποκλειστικά για Android.

«Screen Reactions»

Νέα λειτουργία θα επιτρέπει την καταγραφή αντιδράσεων του χρήστη πάνω σε βίντεο, με ενσωμάτωση των δύο clips σε ένα.

Ψηφιακή αποτοξίνωση και ασφάλεια

Η λειτουργία «Pause Point» θα εισάγει μια 10 δευτερολέπτων παύση πριν το άνοιγμα εφαρμογών, για αποφυγή αλόγιστης χρήσης.

Το Android 17 θα περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις ασφαλείας, όπως καλύτερη ανίχνευση απάτης σε τηλεφωνικές κλήσεις και δυνατότητα «σήμανσης ως χαμένο» για απενεργοποίηση κλεμμένων συσκευών.

Android Auto και αυτοκίνητα

Το Android Auto θα αποκτήσει νέο σχεδιασμό και καλύτερη προσαρμογή σε οθόνες αυτοκινήτων. Το Google Maps θα προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση με καλύτερη καθοδήγηση οδηγών.

Τα βίντεο θα παίζουν σε υψηλή ανάλυση, αλλά θα αλλάζουν σε μόνο ήχο κατά την οδήγηση.

