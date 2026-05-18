Έλλη Κοκκίνου: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της - «Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω»

Η Έλλη Κοκκίνου γιορτάζει σήμερα την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής της, τα γενέθλια του γιου της, Αλέξανδρου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της κοινής τους πορείας, αποτυπώνοντας τη σχέση αγάπης που τους συνδέει όλα αυτά τα χρόνια. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και μια πιο πρόσφατη εικόνα, η οποία φανερώνει πόσο έχει μεγαλώσει πλέον ο Αλέξανδρος.

Στο μήνυμά της, η Έλλη Κοκκίνου αναφέρθηκε με συγκίνηση στο πέρασμα του χρόνου και στην αλλαγή των ρόλων, καθώς όπως σημείωσε, από τότε που εκείνη τον κρατούσε στην αγκαλιά της, σήμερα εκείνος έχει μεγαλώσει τόσο ώστε να τη σηκώνει ο ίδιος στους ώμους του.

«Και κάπως έτσι πέρασαν τα χρόνια και πήγες 18! Από εκεί που σε άντεχαν οι ώμοι μου τώρα ούτε να το σκεφτώ… Μπορείς όμως εσύ και το χαίρομαι! Να έχεις μια υπέροχη ζωή και να είσαι υγιής και ευτυχισμένος αγόρι μου υπέροχο. Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω. Να σε χαιρόμαστε. Σε λατρεύω! Η μαμά σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της Έλλης Κοκκίνου.

