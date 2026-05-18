Αμερικανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων μετακινούνται από τη Γερμανία στη Μέση Ανατολή

Μεγάλης κλίμακας αποστολές όπλων και πυρομαχικών φέρεται να μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ τις τελευταίες 24 ώρες μέσω αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γερμανία, χρησιμοποιώντας δεκάδες αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων.

Τα δεδομένα πλοήγησης δείχνουν μια συνεχή ροή αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών μεταφοράς φορτίου από τη Γερμανία προς τη Μέση Ανατολή, σε μια νέα επιχείρηση παρακολούθησης που διήρκεσε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Μέση Ανατολή μεταδίδουν ότι δεκάδες μεταγωγικά αεροπλάνα που έφτασαν από το Ισραήλ σε αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία επαναφορτώθηκαν με πυρομαχικά πριν επιστρέψουν στο Ισραήλ λίγο αργότερα.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός παραμένει σε υψηλή επιφυλακή σχετικά με την πιθανή επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν και ότι έχει οριστεί χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των στρατιωτικών προετοιμασιών.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη πεποίθηση εντός της ισραηλινής κυβέρνησης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε σύντομα να δώσει το «πράσινο φως» για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Στις 30 Απριλίου, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δύο φορτηγά πλοία και αρκετά αεροσκάφη που μετέφεραν 6.500 τόνους πυρομαχικών και ελαφρών θωρακισμένων οχημάτων από τις ΗΠΑ είχαν φτάσει στο Ισραήλ.

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αυτή την εβδομάδα ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν κάνει εντατικές προετοιμασίες για πιθανές επιθέσεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με μια ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης, το Al Jazeera εντόπισε τουλάχιστον 26 αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις μεταφοράς φορτίου που αναχωρούσαν από τη Γερμανία με προορισμό την περιοχή, γεγονός που αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη και σημαντική ροή ανεφοδιασμού του αμερικανικού στρατού από αέρος, η οποία συμπίπτει με την εντεινόμενη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ κοντά στο Στενό του Ορμούζ, τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι όλες οι παρατηρούμενες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με αεροσκάφη Boeing C-17A Globemaster III που ανήκουν στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, τα οποία είναι από τα πιο σημαντικά βαρέα στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού σε περιοχές ανάπτυξης.

