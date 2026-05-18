Έγραψε ιστορία με πάνω από 1.000 συμμετοχές ο 16ος Γύρος της Πόλης στο Ρέθυμνο
Σε μια πρωτόγνωρη στα χρονικά του Ρεθύμνου κοσμοπλημμύρα η οποία ασφαλώς καθίσταται σημείο αναφοράς και σε πανελλήνιο επίπεδο, εξελίχθηκε ο 16ος Γύρος της Πόλης που διεξήχθη χθες (Κυριακή, 17 Μαΐου 2026) καταγράφοντας πάνω από 1.100 συμμετοχές!
Η λαοθάλασσα που ξεχύθηκε στους δρόμους και πλημμύρισε όλη την πόλη ξεπέρασε όχι μόνο κάθε προηγούμενο στην ιστορία του θεσμού, αλλά και όλες τις προσδοκίες τόσο των διοργανωτών, όσο και των συμμετασχόντων αρκετοί από τους οποίους προέρχονταν και από τους υπόλοιπους Νομούς της Κρήτης.
Ο Γύρος Πόλης διοργανώθηκε από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης, με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου, της Ένωσης Γυμναστών Ρεθύμνου και του Τμήματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
