Άννα Πρέλεβιτς: Η πρώτη βόλτα με τις δίδυμες κορούλες της - «Δεν έχω ξανανιώσει πιο γεμάτη»

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Άννα Πρέλεβιτς μετά τον ερχομό των δίδυμων κοριτσιών της.

Την Δευτέρα (18/5) το πρώην μοντέλο δημοσίευσε στα social media στιγμιότυπα από την πρώτη της βόλτα με τις κορούλες της, με την ίδια να λάμπει από χαρά.

«Δεν έχω ξανανιώσει πιο γεμάτη στη ζωή μου», έγραψε χαρακτηριστικά η πρώην Σταρ Ελλάς, απολαμβάνοντας τον νέο της ρόλο ως μητέρα.

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός έγιναν γονείς ανήμερα του Αγίου Γεωργίου (23/4), όπως αποκάλυψε το γνωστό μοντέλο με ανάρτησή της την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της Ημέρας της Μητέρας.

Όπως έγραψε στη λεζάντα, τα δύο μωρά ήρθαν στον κόσμο 18 ημέρες πριν: «Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου (και 5 μέρες πρίν τα γενέθλια μου), γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά. Μαμά δύο παιδιών μιας και η μεγαλύτερη έκπληξη για εμάς ήταν όταν μάθαμε οτι περιμένουμε δίδυμα. Ενώ υπάρχει ιστορικό διδύμων στις οικογένειες και των δυο μας, δεν είχε περάσει ποτέ ούτε σαν σκέψη από το μυαλό μας ότι μπορεί να μας τύχει».

«Οι μικρές μας περνούν ακόμα τις μέρες τους στη ΜΕΝΝ του @omilosiaso, (μιας και ήρθαν στον κόσμο λίγες μέρες νωρίτερα, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις διδύμων) λαμβάνοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ως νέοι γονείς νιώσαμε από την πρώτη στιγμή απίστευτη ασφάλεια και σιγουριά… και τώρα μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι μας», κατέληξε η Άννα Πρέλεβιτς.

