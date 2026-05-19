ΗΠΑ: Φωτιά εξαπλώνεται ταχύτατα σε προάστιο του Λος Άντζελες – Σε συναγερμό οι αρχές

Η πυροσβεστική διατάσσει κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στη Σίμι Βάλεϊ, προάστιο του Λος Άντζελες, και εξαπλώνεται πολύ γρήγορα.
  • Η πυροσβεστική διέταξε άμεση απομάκρυνση κατοίκων από τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ λόγω απειλής σε κτίρια και υποδομές.
  • Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν 200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα.
  • Η γειτονική κοινότητα Θάουζεντ Όουκς έλαβε προς το παρόν μόνο προειδοποίηση και όχι εντολή απομάκρυνσης.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε προάστιο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, και «εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα», ωθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:50 (τοπική ώρα· 00:50 ώρα Ελλάδας) στη Σίμι Βάλεϊ, σχεδόν 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά τους Λος Άντζελες, με πάνω από 100.000 κατοίκους.

«Εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα κι απειλεί κτίρια και υποδομές», τόνισε το πυροσβεστικό σώμα, προσθέτοντας πως κινητοποιήθηκαν «200 πυροσβέστες, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα» για να την αντιμετωπίσουν.

Η διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων αφορά τέσσερις τομείς της Σίμι Βάλεϊ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μικρό τμήμα της γειτονικής κοινότητας Θάουζεντ Όουκς έλαβε απλά «προειδοποίηση» για την ώρα.

