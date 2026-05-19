Τραμπ για την επίθεση σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο: «Φρικτή κατάσταση»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αρχές θα εξετάσουν προσεκτικά την υπόθεση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη φονική επίθεση στο ισλαμικό τέμενος του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, κάνοντας λόγο για μια «φρικτή κατάσταση».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έχει λάβει τις πρώτες ενημερώσεις για το περιστατικό, σημειώνοντας πως οι αρχές θα εξετάσουν την υπόθεση προσεκτικά.

«Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά», δήλωσε ο Τραμπ.

Η επίθεση σημειώθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους. Λίγη ώρα αργότερα, οι δύο φερόμενοι ως δράστες εντοπίστηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το σημείο.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστα.