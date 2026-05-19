Ο Τραμπ «πάγωσε» την επίθεση στο Ιράν και δίνει χώρο στις διαπραγματεύσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ανέστειλε σχεδιαζόμενο πλήγμα κατά του Ιράν μετά από νέα πρόταση της Τεχεράνης, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι απαντούν με απειλές και ειρωνείες κατά της Ουάσιγκτον.

Newsbomb

Ο Τραμπ «πάγωσε» την επίθεση στο Ιράν και δίνει χώρο στις διαπραγματεύσεις
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μοχσέν Ρεζαΐ κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θέτει τελεσίγραφα για στρατιωτική επίθεση στο Ιράν και μετά τα ακυρώνει ο ίδιος.
  • Ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η πίεση των ΗΠΑ δεν θα οδηγήσει το Ιράν σε υποχώρηση.
  • Ο Ρεζαΐ τόνισε πως η «σιδερένια γροθιά» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του λαού θα αναγκάσει τις ΗΠΑ σε υποχώρηση.
  • Το μήνυμα του Ρεζαΐ ήρθε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν.
  • Η αναβολή της επίθεσης έγινε κατόπιν εκκλήσεων ηγετών της Μέσης Ανατολής προς τον Τραμπ.
Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να μην προχωρήσουν στην «προγραμματισμένη επίθεση» που – όπως είπε – επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα.

«Δώσαμε εντολή ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιήσουμε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο, αλλά παράλληλα οι δυνάμεις μας παραμένουν έτοιμες να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρους κλίμακας επίθεση, εάν δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία», έγραψε χαρακτηριστικά.

truth.jpg

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, να αναστείλω την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις και, κατά την άποψή τους ως μεγάλων ηγετών και συμμάχων, θα επιτευχθεί συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και για όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής.

Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, κυρίως, το να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα.

Με βάση τον σεβασμό που τρέφω προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έδωσα εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να ΜΗΝ προχωρήσουν στην προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο.

Παράλληλα, τους έδωσα εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρους κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Καμία τέτοια επιχείρηση δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως δημόσια, ενώ παραμένει ασαφές σε ποιο στάδιο βρίσκονταν οι στρατιωτικές προετοιμασίες.

Νέα πρόταση μέσω Πακιστάν

Η δήλωση Τραμπ ήρθε λίγο μετά την επιβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι νέα ιρανική πρόταση μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σχέδιο επικεντρώνεται αρχικά στον τερματισμό του πολέμου, στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στην άρση των ναυτικών κυρώσεων, αφήνοντας για μεταγενέστερο στάδιο τις πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα, πηγές προσκείμενες στις συνομιλίες αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον εμφανίζεται πιο ευέλικτη σε ζητήματα όπως η αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και η συνέχιση περιορισμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων υπό διεθνή εποπτεία.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη απαντά με απειλές

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η ρητορική από ιρανικής πλευράς παραμένει ιδιαίτερα σκληρή.

Η διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις της χώρας είναι «έτοιμες να πατήσουν τη σκανδάλη» σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

«Οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια θα απαντηθεί γρήγορα, αποφασιστικά, δυναμικά και εκτεταμένα», δήλωσε ο διοικητής της διοίκησης, Αλί Αμπντολαχί, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Την ίδια ώρα, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, χλεύασε δημόσια τον Τραμπ για τις επαναλαμβανόμενες απειλές στρατιωτικής δράσης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρεζαΐ έγραψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θέτει τελεσίγραφα για στρατιωτική επίθεση και μετά τα ακυρώνει μόνος του», υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον καλλιεργεί την «αυταπάτη» πως μπορεί να αναγκάσει το Ιράν σε υποχώρηση μέσω πιέσεων και απειλών.

«Η σιδερένια γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού λαού θα τους αναγκάσει σε υποχώρηση και παράδοση», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό τροχαίο στην Ρόδο: «Μάνα και κόρη πήγαιναν μαζί για μπάνιο»

07:10ΜΑΝΤΕΙΟ

Στάση αναμονής από Μαξίμου για Καρυστιανού, Έρχεται ρωσικό κόμμα; Δεύτερος στο σεξ, Μετωπική στον ΣΥΡΙΖΑ

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τραγικός θάνατος για 33χρονη τουρίστρια – Την καταπλάκωσε ελέφαντας που πάλευε με άλλον ελέφαντα

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου σηκώνει το γάντι μετά το Συνέδριο της ΝΔ και ανοίγει μέτωπο με Τσίπρα – Καρυστιανού

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το μακελειό στα Βορίζια οδήγησε στην οικογενειακή «μαφία» των εκβιασμών και των παράνομων επιδοτήσεων

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Patriot στην Τουρκία στέλνουν οι Γερμανοί - Ολοένα και πιο κοντά Άγκυρα και Βερολίνο

06:52LIFESTYLE

«Σκάνε» μεταγραφές στην ψυχαγωγία – Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα, «κλειδώνουν» Καραβάτου και Φερεντίνος

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Μαΐου

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αλλαγή φιλοσοφίας με νεαρό και φιλόδοξο προπονητή - Φαβορί ο Δανός Νέστρουπ

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν είναι έτοιμο να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο ουράνιο μόνο υπό έναν όρο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» την επίθεση στο Ιράν και δίνει χώρο στις διαπραγματεύσεις – Νέα ιρανική πρόταση στο «τραπέζι» και απειλές από την Τεχεράνη

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (19/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σπάνιο φαινόμενο: Αστρονόμοι κατέγραψαν την ξαφνική αφύπνιση μιας γιγάντιας μαύρης τρύπας

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 81.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 22 Μαΐου

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:08LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Μαΐου

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Μέρκελ: Επικρίνει την έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία

04:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 19 Μαΐου

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικό μήνυμα Ρεζαΐ προς Τραμπ: «Βάζει τελεσίγραφα και μετά τα ακυρώνει μόνος του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν είναι έτοιμο να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο ουράνιο μόνο υπό έναν όρο

21:41LIFESTYLE

Ένα λάθος στην κολονοσκόπηση της έκοψε την όρεξη για σεξ: Συγκλονίζει η διάσημη ηθοποιός Έιμι Σούμερ

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νικητές των «Βραβείων Δημήτρης Χορν» και «Μελίνα Μερκούρη» οι Βασίλης Μπούτσικος και Έβελυν Ασουάντ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το μακελειό στα Βορίζια οδήγησε στην οικογενειακή «μαφία» των εκβιασμών και των παράνομων επιδοτήσεων

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αλλαγή φιλοσοφίας με νεαρό και φιλόδοξο προπονητή - Φαβορί ο Δανός Νέστρουπ

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία σπείρας που εξαπατούσε πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Κύκλωμα ξυλοκοπούσε αγρότες για να παίρνει «χρυσές» επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Όποιος δεν λύγιζε, έτρωγε ξύλο»

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» την επίθεση στο Ιράν και δίνει χώρο στις διαπραγματεύσεις – Νέα ιρανική πρόταση στο «τραπέζι» και απειλές από την Τεχεράνη

18:37LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος στρέφει το όπλο του στον Νικόλα;

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ανοιξιάτικες «καταιγιδο-εκπλήξεις» η εβδομάδα – Πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ