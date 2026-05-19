Ο Τραμπ «πάγωσε» την επίθεση στο Ιράν και δίνει χώρο στις διαπραγματεύσεις

Snapshot Ο Μοχσέν Ρεζαΐ κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θέτει τελεσίγραφα για στρατιωτική επίθεση στο Ιράν και μετά τα ακυρώνει ο ίδιος.

Ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η πίεση των ΗΠΑ δεν θα οδηγήσει το Ιράν σε υποχώρηση.

Ο Ρεζαΐ τόνισε πως η «σιδερένια γροθιά» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του λαού θα αναγκάσει τις ΗΠΑ σε υποχώρηση.

Το μήνυμα του Ρεζαΐ ήρθε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Η αναβολή της επίθεσης έγινε κατόπιν εκκλήσεων ηγετών της Μέσης Ανατολής προς τον Τραμπ. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να μην προχωρήσουν στην «προγραμματισμένη επίθεση» που – όπως είπε – επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα.

«Δώσαμε εντολή ότι ΔΕΝ θα πραγματοποιήσουμε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο, αλλά παράλληλα οι δυνάμεις μας παραμένουν έτοιμες να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρους κλίμακας επίθεση, εάν δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, να αναστείλω την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις και, κατά την άποψή τους ως μεγάλων ηγετών και συμμάχων, θα επιτευχθεί συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και για όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής.

Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, κυρίως, το να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα.

Με βάση τον σεβασμό που τρέφω προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έδωσα εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να ΜΗΝ προχωρήσουν στην προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο.

Παράλληλα, τους έδωσα εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρους κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Καμία τέτοια επιχείρηση δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως δημόσια, ενώ παραμένει ασαφές σε ποιο στάδιο βρίσκονταν οι στρατιωτικές προετοιμασίες.

Νέα πρόταση μέσω Πακιστάν

Η δήλωση Τραμπ ήρθε λίγο μετά την επιβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι νέα ιρανική πρόταση μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σχέδιο επικεντρώνεται αρχικά στον τερματισμό του πολέμου, στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στην άρση των ναυτικών κυρώσεων, αφήνοντας για μεταγενέστερο στάδιο τις πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα, πηγές προσκείμενες στις συνομιλίες αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον εμφανίζεται πιο ευέλικτη σε ζητήματα όπως η αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και η συνέχιση περιορισμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων υπό διεθνή εποπτεία.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη απαντά με απειλές

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η ρητορική από ιρανικής πλευράς παραμένει ιδιαίτερα σκληρή.

Η διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις της χώρας είναι «έτοιμες να πατήσουν τη σκανδάλη» σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

«Οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια θα απαντηθεί γρήγορα, αποφασιστικά, δυναμικά και εκτεταμένα», δήλωσε ο διοικητής της διοίκησης, Αλί Αμπντολαχί, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Την ίδια ώρα, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, χλεύασε δημόσια τον Τραμπ για τις επαναλαμβανόμενες απειλές στρατιωτικής δράσης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρεζαΐ έγραψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θέτει τελεσίγραφα για στρατιωτική επίθεση και μετά τα ακυρώνει μόνος του», υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον καλλιεργεί την «αυταπάτη» πως μπορεί να αναγκάσει το Ιράν σε υποχώρηση μέσω πιέσεων και απειλών.

«Η σιδερένια γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού λαού θα τους αναγκάσει σε υποχώρηση και παράδοση», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης