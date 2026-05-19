Βορίζια: Πώς το μακελειό οδήγησε στην οικογενειακή μαφία των εκβιασμών και των παράνομων επιδοτήσεων

Snapshot Το αιματηρό επεισόδιο στα Βοια τον Νοέμβριο αποκάλυψε μια οικογενειακή μαφία που διέπραττε εκβιασμούς και απάτες με παράνομες επιδοτήσεις.

Η εγκληματική οργάνωση, με ηγετικό πυρήνα έναν θείο και τα δύο ανίψια, δραστηριοποιούνταν κυρίως στα Βορίζια και το ορεινό Αμάρι του Ρεθύμνου.

Η συμμορία υφάρπαζε αγροτεμάχια και δήλωνε πλασματικό αριθμό αιγοπροβάτων για να λάβει παράνομες επιδοτήσεις άνω των 500.000 ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια.

Περίπου σαράντα μικροκαλλιεργητές υπέστησαν ζημιές άνω των 200.000 ευρώ λόγω εκβιασμών και επιθέσεων από το 2021.

Η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή σε πολιτικό επίπεδο, με αναφορές από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την εκμετάλλευση κρατικών ενισχύσεων και την τρομοκράτηση της τοπικής κοινωνίας.

Το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στα Βορίζια της Κρήτης αποτέλεσε τον καταλύτη για να αποκαλυφθεί μια εκτεταμένη εγκληματική οργάνωση.

Οι έρευνες που ακολούθησαν το μακελειό έδωσαν στην ειδική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας την ευκαιρία να χαρτογραφήσει και τελικά να εξαρθρώσει μια οικογενειακή μαφία, η οποία είχε επιβάλει καθεστώς τρόμου στην ευρύτερη περιοχή αποκομίζοντας παράνομα τεράστια χρηματικά ποσά.

Στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στον Δήμο Φαιστού, οι Αρχές προχώρησαν σε έξι συλλήψεις. Ο ηγετικός πυρήνας της οργάνωσης απαρτιζόταν από έναν θείο και τα δύο του ανίψια. Η δράση της συμμορίας είχε ως βασικό ορμητήριο τα Βορίζια, ωστόσο το δίκτυο των εκβιασμών και των καταπατήσεων επεκτεινόταν σταδιακά μέχρι το ορεινό Αμάρι του Ρεθύμνου.

Ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος βασιζόταν στη συστηματική άσκηση βίας. Τα ηγετικά στελέχη υφάρπαζαν αγροτεμάχια από ντόπιους καλλιεργητές και δήλωναν πλασματικό αριθμό αιγοπροβάτων, εμφανίζοντας τα κοπάδια τους διπλάσια από τα πραγματικά. Μέσω αυτής της μεθόδευσης, κατάφεραν μέσα σε διάστημα πέντε ετών να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Στην απάτη φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο και οι σύζυγοι των κατηγορουμένων, ενώ σταδιακά στρατολογούνταν νέα μέλη από το στενό συγγενικό τους περιβάλλον.

Όσοι αγρότες αρνούνταν να παραχωρήσουν τις περιουσίες τους και δεν υπέκυπταν στις απειλές, βρίσκονταν αντιμέτωποι με καταστροφικές συνέπειες. Οι δράστες προκαλούσαν εκτεταμένες φθορές και εμπρησμούς στις καλλιέργειες των θυμάτων τους. Υπολογίζεται ότι από το 2021 τουλάχιστον σαράντα μικροκαλλιεργητές υπέστησαν ζημιές άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ, αναγκαζόμενοι να ανέχονται την κατάσταση υπό τον φόβο για την ίδια τους τη ζωή.

Το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές Νοεμβρίου, όταν μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια είχαν γίνει τρεις προσαγωγές για υποθέσεις ζωοκλοπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα πρόσωπα αυτά συνέχισαν την εγκληματική τους πορεία τους επόμενους έξι μήνες, προχωρώντας στην οικονομική αφαίμαξη των συμπολιτών τους.

Η δράση της συγκεκριμένης οικογένειας ήταν γνωστή και σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, καθώς ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε αναφερθεί στο παρελθόν εμμέσως σε άτομα που λυμαίνονται τις κρατικές ενισχύσεις και τρομοκρατούν την τοπική κοινωνία.

Τους έκλεβαν τη γη και τη δήλωναν δική τους

Η μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδήγησε στη σύλληψη ενός 43χρονου και των δύο ανιψιών του, ηλικίας 44 και 39 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν επιβάλει τον δικό τους νόμο στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, περισσότεροι από 40 άνθρωποι κατέθεσαν στις Αρχές, περιγράφοντας ένα πολυετές καθεστώς εκφοβισμού.

Η δικογραφία περιλαμβάνει δεκάδες περιστατικά καταπατήσεων, εκβιασμών, ξυλοδαρμών, εμπρησμών και φθορών, με τη συνολική οικονομική ζημία να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί σημειώνουν πως «οι παθόντες ενδέχεται να είναι ακόμη περισσότεροι, ωστόσο αρκετοί απέφυγαν να μιλήσουν από φόβο ή για να μην εμπλακούν σε μια ψυχοφθόρα διαδικασία».

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι δεν περιορίζονταν σε απλές αγροζημιές ή ανεξέλεγκτη βόσκηση ζώων. Φέρονται να καταπατούσαν εκτάσεις, να τις καλλιεργούσαν σαν να τους ανήκαν και στη συνέχεια να τις δηλώνουν ως ιδιοκτησίες τους, μεταβιβάζοντάς τες σε συζύγους και συγγενικά πρόσωπα για να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για μια «επεκτατική πολιτική» που είχε μετατρέψει τους βασικούς κατηγορούμενους σε «επιδρομείς και κατακτητές μαζί», επιβάλλοντας καθεστώς φόβου στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι ίδιοι αλλά και συγγενικά τους πρόσωπα υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν, αποκομίζοντας παράνομα, μέσα σε μία πενταετία, επιδοτήσεις που φέρονται να αγγίζουν συνολικά τις 600.000 ευρώ.

Εμπρησμοί, καταστροφές και αντίποινα

Οι καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνουν δεκάδες περιστατικά εκδίκησης και τρομοκράτησης πολιτών.

Ένας από τους παθόντες, μιλώντας στο Cretalive, περιέγραψε ότι «επί πέντε χρόνια δεν τολμούσε να πατήσει στην περιουσία του, καθώς είχε εκδιωχθεί μέσω απειλών και τραμπουκισμών». Όπως ανέφερε, «κάθε φορά που κατέθετε μήνυση για αγροζημιές δεχόταν αντίποινα. Μάλιστα, τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου 2025, κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπόλησαν το όχημα του γιου του, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή και ζημία περίπου 27.000 ευρώ». Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τον εμπρησμό θα μπορούσε να προκύψει ακόμη και κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι, λόγω συγγενικών δεσμών με την οικογένεια κατηγορουμένου, συνόδευσε ύποπτο μέχρι τα Κεραμειά Χανίων για να ορκιστεί στην εικόνα του Άι Νικόλα του Δικαστή, υποστηρίζοντας την αθωότητά του. «Και ο αθεόφοβος ορκίστηκε», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Άλλη γυναίκα από την περιοχή φέρεται να κατέθεσε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της, οι κατηγορούμενοι κατέλαβαν το ποιμνιοστάσιο της οικογένειας, εκδιώκοντάς τους ουσιαστικά από την περιουσία τους.

Σε ακόμη μία περίπτωση, κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε ότι το 2022 βρήκε το αμπέλι του στο Φουρφουρά Αμαρίου ολοκληρωτικά κατεστραμμένο, με περίπου 400 κλήματα κομμένα με ηλεκτρικό ψαλίδι, επειδή είχε αρνηθεί να παραχωρήσει έκταση προς μίσθωση και είχε προχωρήσει σε καταγγελίες για αγροζημιές.

Την ίδια χρονιά, άγνωστοι φέρονται να κατέστρεψαν περισσότερα από 130 ελαιόδεντρα με ξυλοκοπτικό μηχάνημα, σε πράξη που αποδίδεται σε αντίποινα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Με εντολή του εισαγγελέα, οι έρευνες επεκτείνονται πλέον σε ολόκληρη την Κρήτη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα ή συνδέονται με τις παράνομες επιδοτήσεις και τις καταπατήσεις.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου, ενώ τα Βορίζια εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, καθώς οι Αρχές φοβούνται εντάσεις και πιθανές αντιδράσεις.

