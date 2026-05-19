Γενοκτονία των Ποντίων: Το νέο βίντεο που συγκλονίζει - Όταν η μνήμη γίνεται ζωντανή κληρονομιά

Ένα βίντεο βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης, που φέρνει το χθες στο σήμερα και αναδεικνύει τον ξεριζωμό αλλά και τη δύναμη της ποντιακής ψυχής, δημιουργήθηκε με αφορμή την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Στο επίκεντρο, μια οικογένεια στέκεται μπροστά στο μνημείο της Γενοκτονίας στον Πειραιά. Αγγίζει το χώμα του Πόντου σαν να αγγίζει τους προγόνους της, μυρίζει λουλούδια που ξυπνούν μνήμες πατρίδας και κρατά σφιχτά τα παιδιά της, υπενθυμίζοντας πως η μνήμη δεν είναι απλώς ιστορία – είναι κληρονομιά.

Μέσα από τις εικόνες, το πένθος συγκρούεται με την αισιοδοξία και το ερώτημα «γιατί» παραμένει ζωντανό.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η σύγχρονη Πόντια γυναίκα: Μια μητέρα που τιμά την παράδοση χωρίς να χάνει τη δική της ταυτότητα. Γιατί, όπως αποτυπώνεται στο έργο, η αλήθεια του Πόντου δεν βρίσκεται στην τελειότητα της εικόνας, αλλά στην καθαρότητα της ψυχής – στο βλέμμα, στην ανατριχίλα, στον τρόπο που μεταδίδεις στα παιδιά σου ποιος είσαι και από πού έρχεσαι.

Κάθε πλάνο λειτουργεί ως ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στις αλησμόνητες πατρίδες και τη σύγχρονη Ελλάδα. Ένα ταξίδι μνήμης, πόνου, περηφάνειας και ιστορικής συνέχειας. Γιατί όσο ακούγεται η ποντιακή λύρα, όσο πετά ο αετός του Πόντου και όσο ένα παιδί μαθαίνει την ιστορία των προγόνων του, ο Πόντος δεν πεθαίνει.

Το έργο, που υπογράφουν οι Βασίλης Καρυοφυλλίδης και Ερωτόκριτος Σαββίδης, αποτελεί αφιέρωμα στα 353.000 αθώα θύματα της κεμαλικής θηριωδίας, αλλά και σε όλους όσοι κράτησαν τον Πόντο ζωντανό μέσα από τις στάχτες, τα τραγούδια και τις αφηγήσεις. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και χώμα και λουλούδια (αμάραντα) από τον Πόντο, ενισχύοντας τον συμβολισμό.

«Οι Πόντιοι σήμερα έχουμε σηκώσει κεφάλι»

Ο χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου Ποντίων Καματερού «Δημήτριος Ψαθάς», Βασίλης Καρυοφυλλίδης, εξηγεί στο Newsbomb: «Το έργο το κάναμε ως σύλλογος, με τη συμμετοχή της οικογένειας του Σπύρου Πετρίδη, θέλοντας να δείξουμε ότι μέσα από την οικογένεια κρατάμε τη μνήμη άσβεστη». Όπως επισημαίνει, η επιλογή της σύγχρονης αισθητικής ήταν συνειδητή: «Βάλαμε στοιχεία της καθημερινότητάς μας, μοντέρνα ρούχα και εικόνες, γιατί στόχος ήταν να διασταυρώσουμε το σήμερα με το χθες».

Αναφερόμενος στους χώρους των γυρισμάτων, σημειώνει ότι επιλέχθηκαν το μνημείο «Πυρρίχιο Πέταγμα» στον Πειραιά και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού της ΑΕΚ, καθώς και σημεία με έντονα σύγχρονα χαρακτηριστικά, «που προκαλούν διαφορετικά συναισθήματα, αλλά έχουν κοινή αναφορά στον Πόντο με βλέμμα στο αύριο».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη συνεργασία με τον Ερωτόκριτο Σαββίδη, αλλά και στη χρήση του τραγουδιού «Penthos» του Yüksel Baltacı, καταγόμενου από το Κατωχώρι Τραπεζούντας, ενώ επισημαίνει ότι αξιοποιήθηκαν και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. «Το βίντεο συγκινεί όσους το βλέπουν και πιστεύουμε ότι περνά το μήνυμα που πρέπει. Είναι ένα αποτύπωμα για να διατηρηθεί η μνήμη ζωντανή στην καθημερινότητά μας», τονίζει.

Ο ίδιος στέκεται και στη στάση των Ποντίων σήμερα: «Οι Πόντιοι δεν μιζεριάζουν, δεν κλαίνε. Έχουν σηκώσει το κεφάλι. Το ερώτημα είναι γιατί αυτό το ζήτημα δεν προχωρά όπως θα έπρεπε. Γιατί η ανθρωπότητα δεν σκύβει όσο πρέπει σε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας;».

Ο Βασίλης Καρυοφυλλίδης είχε πραγματοποιήσει τον «άθλο» να μεταβεί στη γη των προγόνων του, την Τραπεζούντα, με ποδήλατο, και να επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο. Για τη συμβολική αυτή δράση του βραβεύθηκε

«Οι Πόντιοι υπάρχουν ακόμα στον Πόντο – Και είναι διπλάσιοι από αυτούς της Ελλάδας»

Από την πλευρά του, ο δημιουργός και executive producer Ερωτόκριτος Σαββίδης σημειώνει: «Πάντα τέτοιες ημέρες ήθελα να παρουσιάζω δουλειές για τον Πόντο. Όταν μου το πρότεινε ο Βασίλης, επιλέξαμε μαζί το μουσικό κομμάτι και τα σημεία των γυρισμάτων, ενώ η σκηνοθετική προσέγγιση ήταν δική μου».

Όπως εξηγεί, τα μνημεία του Παναγιώτη Τανιμανίδη αποτυπώνουν τη μεταφορά των πολιτισμικών στοιχείων του Πόντου στην Ελλάδα: «Μέσα σε αυτά τα έργα “εγκλωβίζονται” σύμβολα όπως ο αετός, η λύρα, η πένα και πολλά ακόμη στοιχεία του ποντιακού πολιτισμού».

Αναφερόμενος στο αφηγηματικό στοιχείο του βίντεο, τονίζει: «Το ζευγάρι ανατρέχει σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή των Ποντίων. Είναι οι απόγονοι που θυμούνται από πού ήρθαν, για να μεταφέρουν αυτή τη μνήμη στις επόμενες γενιές». Και προσθέτει: «Είμαστε οι συνεχιστές αυτής της ιστορίας. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ, ούτε εμείς ούτε τα παιδιά μας».

Ιδιαίτερη σημασία δίνει και στη συμμετοχή των παιδιών: «Βλέπουμε ένα παιδί 7 ετών να παίζει λύρα, αλλά και ένα νεογέννητο κοριτσάκι που συμβολίζει τη συνέχεια».

Ο ίδιος αναδεικνύει και μια λιγότερο γνωστή διάσταση: «Πόντιοι δεν είναι μόνο όσοι σώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Είναι και εκείνοι που αναγκάστηκαν να εξισλαμιστούν και ζουν ακόμη εκεί, διατηρώντας μέσα τους την αίσθηση της ελληνικότητας. Πολλοί από αυτούς ανακαλύπτουν σήμερα τις ρίζες τους, ακόμη και μέσα από τεστ DNA». Όπως σημειώνει, «οι Πόντιοι που ζουν στον ιστορικό Πόντο είναι πιθανότατα περισσότεροι από αυτούς στον ελλαδικό χώρο».

«Μόνιμος στόχος η αναγνώριση της Γενοκτονίας»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Βασίλης Κωστελίδης, κάνει λόγο για «ένα εξαιρετικό και συγκλονιστικό βίντεο, ειδικά για αυτή την ημέρα», επισημαίνοντας ότι «οι εικόνες, τα παιδιά και τα σύμβολα του Πόντου μας συνδέουν άμεσα με την πατρίδα μας».

Τέλος, στέκεται στη σημασία της απήχησης στους νέους: «Ελπίζουμε το βίντεο να μιλήσει στη νεολαία, που απομακρύνεται από τα ήθη και τα έθιμα. Στόχος είναι να την προσελκύσουμε στους συλλόγους και να αγκαλιάσει την παράδοση», υπογραμμίζει, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μνημείο Γενοκτονίας «Πυρρίχιο Πέταγμα» στην πλατεία Αλεξάνδρας στον Πειραιά, στο έργο «Λύρα - Το λασπωμένο όνειρο της προσφυγιάς» στο μέγαρο της «Ναυτεμπορικής» και στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού της ΑΕΚ, με τη συμβολή πολλών συντελεστών.

Ένα έργο μνήμης και ευθύνης, που υπενθυμίζει ότι η ιστορία του Πόντου δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να ζει μέσα από τους ανθρώπους της.

