Χαρδαλιάς: Δωρεάν εκδηλώσεις σε κάθε δήμο της Αττικής – Το πρόγραμμα της Περιφέρειας

Συνεχίζεται από την Περιφέρεια το επιτυχημένο πρόγραμμα «Στην αγκαλιά της Αττικής – Πολιτισμός και Αθλητισμός στις Γειτονιές μας», με ελεύθερη είσοδο για όλους τους πολίτες

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Το πρόγραμμα «Στην αγκαλιά της Αττικής – Πολιτισμός και Αθλητισ στις Γειτονιές μας» συνεχίζεται έως το 2026, προσφέροντας δωρεάν πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις σε όλους τους δήμους της Αττικής.
  • Η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζεται με τους 66 δήμους για τη διοργάνωση εκδηλώσεων που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικής κατάστασης.
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές δράσεις, την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω πολιτισμού και αθλητισμού.
  • Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αποτελούν κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων των κατοίκων της Αττικής.
  • Υπάρχει ψηφιακή πλατφόρμα (https://attikiagkalia.gr/) που ενημερώνει για το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανά περιοχή, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών στις δράσεις.
Με μεγαλύτερη δυναμική και υψηλή ποιότητα, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα της Περιφέρειας «Στην αγκαλιά της Αττικής – Πολιτισμός και Αθλητισμός στις Γειτονιές μας», το οποίο προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να απολαύσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δράσεις εντελώς δωρεάν σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου.

Μετά τη θερμή ανταπόκριση των πολιτών και την ουσιαστική αποδοχή του θεσμού από τις τοπικές κοινωνίες την περασμένη χρονιά, η δράση επιστρέφει έως και τον Δεκέμβριο του 2026, με ακόμη πλουσιότερο πρόγραμμα. Η Περιφέρεια Αττικής, σε στενή συνεργασία και με τους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου, συνδιοργανώνει και χρηματοδοτεί μια ευρεία γκάμα εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, με ελεύθερη είσοδο, χωρίς αποκλεισμούς, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης.

Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες, φεστιβάλ με ποικίλες θεματικές, εικαστικές παρεμβάσεις, τοπικές γιορτές, αθλητικά τουρνουά, προγράμματα μαζικής άθλησης, δράσεις ευεξίας, καθώς και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμμετοχή των νέων και των τοπικών συλλόγων, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που μετατρέπει ολόκληρη την Αττική σε ένα ανοιχτό πεδίο δημιουργίας, εξωστρέφειας και συμμετοχής.

Στόχος του προγράμματος είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των κατοίκων της Αττικής σε ποιοτικές δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων, η ανάδειξη της μοναδικής ταυτότητας κάθε περιοχής και η ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από δράσεις με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε Δήμος συμμετέχει ενεργά, παρουσιάζοντας τη δική του ξεχωριστή πολιτιστική και κοινωνική φυσιογνωμία, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η ιστορία, η παράδοση, η σύγχρονη καθημερινότητα, οι δημιουργικές δυνάμεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γειτονιών του. Έτσι, μέσα από αυτή τη μεγάλη συνέργεια, όλοι οι Δήμοι της Αττικής ενώνονται κάτω από την κοινή «αγκαλιά» της Περιφέρειας, δημιουργώντας ένα συνεκτικό δίκτυο πολιτισμού, άθλησης και κοινωνικής προσφοράς.

«Το πρόγραμμα “Στην Αγκαλιά της Αττικής” εκφράζει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το όραμά μας για μια Περιφέρεια σύγχρονη, ανθρώπινη, δίκαιη και εξωστρεφή. Με πλήθος δωρεάν πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών δράσεων σε κάθε δήμο της Αττικής μας. Μιας Αττικής που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που δεν αναγνωρίζει πολίτες και περιοχές πολλών ταχυτήτων, αλλά επενδύει ισότιμα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε Δήμο, σε κάθε άνθρωπο» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Για εμάς, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε προνόμιο των λίγων. Είναι κοινωνικό αγαθό, δικαίωμα όλων και αναπόσπαστο στοιχείο μιας καλύτερης καθημερινότητας.

Μέσα από αυτή τη μεγάλη συνεργασία με τους 66 Δήμους της Αττικής, δίνουμε δύναμη στις τοπικές κοινωνίες, στηρίζουμε τη δημιουργικότητα, ενισχύουμε τη συμμετοχή και χτίζουμε ισχυρότερους δεσμούς κοινωνικής συνοχής. Επιλέγουμε να επενδύσουμε εκεί όπου χτυπά η πραγματική καρδιά της Αττικής: στις γειτονιές μας. Για εμάς η ανάπτυξη δεν αποτυπώνεται μόνο σε μεγάλα έργα, αλλά και στις μικρές, ουσιαστικές αλλαγές που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών.

Γιατί όταν οι δράσεις φτάνουν σε κάθε γειτονιά, όταν η δημιουργία συναντά την καθημερινότητα και όταν η τοπική ζωή αποκτά περισσότερο χρώμα, συμμετοχή και προσβασιμότητα, τότε η ζωή στην Αττική γίνεται καλύτερη για όλους».

Για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος https://attikiagkalia.gr/ έχει δημιουργηθεί ένα ψηφιακό καλεντάρι με όλες τις χρηστικές πληροφορίες που έχουν προγραμματιστεί.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί εύκολα και γρήγορα να ενημερώνεται για το σύνολο των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε όλη την Αττική, να αναζητά δράσεις ανά περιοχή ή Δήμο, να βρίσκει αναλυτικές χρηστικές πληροφορίες για ημερομηνίες, ώρες και σημεία διεξαγωγής, καθώς και να ανακαλύπτει ποιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κοντά στη δική του γειτονιά.

Η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένας σύγχρονος, προσβάσιμος και εύχρηστος ψηφιακός πλοηγός, καθιστώντας την Αττική μια μεγάλη, ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού και αθλητισμού για όλους.

