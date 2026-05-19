«Ασθένεια της βικτοριανής εποχής» εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο – 542 νέες περιπτώσεις ιλαράς

Μια ασθένεια της βικτοριανής εποχής εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 542 περιπτώσεις να έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής φέτος.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δημοσίευσε μια αναλυτική καταγραφή των κρουσμάτων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κάθε μήνα φέτος και των πόλεων όπου εντοπίστηκαν.

Έχει επιβεβαιωθεί ότι 542 κρούσματα ιλαράς, η οποία αναφέρεται ως ασθένεια της βικτοριανής εποχής επειδή ήταν μια κοινή ασθένεια κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, εντοπίστηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 11ης Μαΐου φέτος. Εν τω μεταξύ, 959 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν το 2025, ενώ 2.911 κρούσματα εντοπίστηκαν το 2024 – ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων που καταγράφηκε ετησίως από το 2012. Η ιλαρά είναι εξαιρετικά μεταδοτική και απαιτεί κάλυψη περίπου 95% με εμβόλιο για την επίτευξη ανοσίας αγέλης, αλλά τα ποσοστά παραμένουν χαμηλά για τα παιδιά σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Από τις 542 περιπτώσεις, 349 (64%) εντοπίστηκαν σε παιδιά ηλικίας 10 ετών και κάτω. Εν τω μεταξύ, 165 (30%) αφορούσαν άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω.

Όσον αφορά την τοποθεσία, 309 (57%) εντοπίστηκαν στο Λονδίνο, ενώ 116 (21%) εντοπίστηκαν στα West Midlands. Άλλες 52 περιπτώσεις (10%) έχουν εντοπιστεί στη Βορειοδυτική Αγγλία.

Πιο συγκεκριμένα, 100 κρούσματα εντοπίστηκαν στο Enfield, 76 στο Μπέρμιγχαμ και 44 στο Islington. Οι δήμοι Haringey, Camden, Barnet και Hackney του Λονδίνου συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των πιο πληγείσων, με 43, 16, 13 και 13 κρούσματα αντίστοιχα.

