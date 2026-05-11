Επιδημία ιλαράς σαρώνει το Μπανγκλαντές – Τουλάχιστον 344 παιδιά νεκρά από τον Μάρτιο

Επιδημία ιλαράς στο Μπανγκλαντές έχει στοιχίσει τη ζωή σε 344 παιδιά από τον Μάρτιο, ενώ οι αρχές καταγράφουν συνεχή αύξηση κρουσμάτων και νοσηλειών, εν μέσω κατεπείγουσας εκστρατείας εμβολιασμού.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Από τον Μάρτιο, 344 παιδιά στο Μπαγκλαντές έχουν πεθάνει από ιλαρά, με συνεχή αύξηση κρουσμάτων και νοσηλειών.
  • Στις 24 ώρες πριν την Κυριακή, 11 παιδιά πέθαναν, εκ των οποίων 4 με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη ιλαρά.
  • Από τις 15 Μαρτίου, 49.159 παιδιά παρουσίασαν συμπτώματα ιλαράς, εκ των οποίων 34.909 νοσηλεύτηκαν και 6.819 είχαν εργαστηριακή επιβεβαίωση.
  • Η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές, με υποστήριξη UNICEF, ΠΟΥ και GAVI, ξεκίνησε κατεπείγουσα εκστρατεία εμβολιασμού για την προστασία 1,2 εκατομμυρίων παιδιών ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών.
  • Η εκστρατεία εμβολιασμού στοχεύει στην αποκατάσταση της εμβολιαστικής κάλυψης και στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας για την πρόληψη μελλοντικών επιδημιών.
Συνολικά 344 παιδιά χάθηκαν αφότου εκδηλώθηκε επιδημία ιλαράς στο Μπανγκλαντές τον Μάρτιο, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων της νόσου στη χώρα συνεχίζει να αυξάνεται, δήλωσαν την Κυριακή κυβερνητικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τη γενική διεύθυνση υπηρεσιών υγείας, 11 παιδιά πέθαναν τις 24 ώρες μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Από αυτά, τα τέσσερα είχε επιβεβαιωθεί πως είχαν μολυνθεί από ιλαρά με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα επτά παρουσίαζαν συμπτώματα.

Συνολικά, από τα 344 παιδιά που έχουν πεθάνει από τη 15η Μαρτίου, 65 είχε επιβεβαιωθεί πως μολύνθηκαν από ιλαρά και τα υπόλοιπα παρουσίαζαν συμπτώματα.

Κατά επίσημα δεδομένα, ακόμη 282 παιδιά επιβεβαιώθηκε ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό της ιλαράς και άλλα 1.278 με συμπτώματα της λοίμωξης εισήχθησαν σε νοσοκομεία σε 24 ώρες.

Συμπτώματα ιλαράς σε 49.159 παιδιά

Η ιλαρά είναι ιογενής λοίμωξη υψηλής μεταδοτικότητας, που μπορεί να αποτρέπεται με εμβολιασμό. Τα πρώτα συμπτώματα είναι καταρροϊκά, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται χαρακτηριστικά εξανθήματα. Τα συμπτώματα παρουσιάζονται 10 ως 12 ημέρες μετά την έκθεση των παιδιών στον ιό.

Από τη 15η Μαρτίου έχουν παρουσιάσει συμπτώματα ιλαράς 49.159 παιδιά στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας. Από αυτά, 34.909 εισήχθησαν σε νοσοκομεία. Τα 6.819 επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακές εξετάσεις που είχαν ιλαρά. Πάνω από 30.000 έλαβαν εξιτήρια.

Στις αρχές Απριλίου η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές, με υποστήριξη της UNICEF, του ΠΟΥ και της GAVI άρχισαν κατεπείγουσα εκστρατεία εμβολιασμού παιδιών για την ιλαρά και την ερυθρά.

Σύμφωνα με τη UNICEF -το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία- σκοπός είναι να προστατευτούν 1,2 και πλέον εκατ. παιδιά μεταξύ έξι μηνών και πέντε ετών σε 18 από τα 64 διοικητικά διαμερίσματα της χώρας.

Η υπηρεσία εξήγησε ότι η εκστρατεία σκοπός είναι να συμπληρώσει τις εθνικές εκστρατείας ανοσοποίησης κι εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής για την αποκατάσταση της εμβολιαστικής κάλυψης, της ενίσχυσης των συστημάτων υγείας και της οικοδόμησης ανθεκτικότητας έναντι μελλοντικών επιδημιών.

