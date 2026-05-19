Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 36χρονη μετά από καρδιακή ανακοπή

Διασώστες του ΕΚΑΒ την επανάφεραν, την διασωλήνωσαν και στη συνέχεια διακομίσθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Μία 36χρονη στη Θεσσαλονίκη υπέστη καρδιακή ανακοπή και διασώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ.
  • Το προσωπικό του ΕΚΑΒ εφάρμοσε το πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής και πέτυχε την επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας.
  • Η ασθενής διασωληνώθηκε επί τόπου από ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας και μεταφέρθηκε σταθεροποιημένη στο εφημερεύον νοσοκομείο.
  • Στο συμβάν συμμετείχαν πολλαπλές ομάδες του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένων μοτοσικλέτας ταχείας ανταπόκρισης, οχήματος τύπου Smart, συμβατικού ασθενοφόρου και Κινητής Ιατρικής Μονάδας.
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για μία 36χρονη γυναίκα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα το πρωί, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, πληρώματα του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο εφάρμοσαν άμεσα το πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής.

Όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, μετά από συντονισμένες συντονισμένες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης επιτεύχθηκε επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας. Η ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας και, μετά την σταθεροποίησή της διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, στο συμβάν επιχείρησαν 1 μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης, 1 όχημα μικρού όγκου τύπου Smart, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή Διασωστών και ενός Ιατρού του ΕΚΑΒ.

