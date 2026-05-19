Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

Αναστάτωση επικρατεί στα Άνω Πετράλωνα, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής εδώ και περίπου δυόμισι μήνες υπάρχει συνεχής διαρροή νερού στη συμβολή των οδών Κυδαντιδών και Δημοφώντος.

Όπως αναφέρουν, έχουν γίνει επανειλημμένες επικοινωνίες με την ΕΥΔΑΠ, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει, με το νερό να τρέχει καθημερινά στο οδόστρωμα. Οι ίδιοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη μεγάλη ποσότητα νερού που χάνεται, ειδικά σε μια περίοδο όπου η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων θεωρείται κρίσιμη.

«Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η διαρροή συνεχίζεται εδώ και εβδομάδες. Έχουμε πάρει αμέτρητα τηλέφωνα και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα», ανέφερε στο Newsbomb κάτοικος της περιοχής που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Παράλληλα, κάτοικοι και επαγγελματίες εκφράζουν φόβους πως η ζημιά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη κάτω από την επιφάνεια του δρόμου, με κίνδυνο να υπάρχει εκτεταμένη διαρροή στο υπέδαφος και το έδαφος σταδιακά να γίνει σαθρό. Όπως τονίζουν, αν δεν υπάρξει άμεση αποκατάσταση, υπάρχει ο φόβος στο μέλλον να προκληθεί καθίζηση ή ακόμη και κατάρρευση του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο.

