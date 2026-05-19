Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

Όπως αναφέρουν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής εδώ και περίπου δυομισι μήνες υπάρχει συνεχής διαρροή νερού στη συμβολή των οδών Κυδαντιδών και Δημοφώντος

  • Στα Άνω Πετράλωνα υπάρχει συνεχής διαρροή νερού εδώ και περίπου δυόμισι μήνες στη συμβολή των οδών Κυδαντιδών και Δημοφώντος.
  • Παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες με την ΕΥΔΑΠ, το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί και το νερό ρέει καθημερινά στο οδόστρωμα.
  • Κάτοικοι και επαγγελματίες ανησυχούν για τη μεγάλη απώλεια νερού σε περίοδο κρίσιμης εξοικονόμησης υδάτινων πόρων.
  • Υπάρχουν φόβοι για εκτεταμένη υποσκαφή και πιθανή καθίζηση ή κατάρρευση του οδοστρώματος αν δεν γίνει άμεση επιδιόρθωση.
Αναστάτωση επικρατεί στα Άνω Πετράλωνα, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής εδώ και περίπου δυόμισι μήνες υπάρχει συνεχής διαρροή νερού στη συμβολή των οδών Κυδαντιδών και Δημοφώντος.

Όπως αναφέρουν, έχουν γίνει επανειλημμένες επικοινωνίες με την ΕΥΔΑΠ, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει, με το νερό να τρέχει καθημερινά στο οδόστρωμα. Οι ίδιοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη μεγάλη ποσότητα νερού που χάνεται, ειδικά σε μια περίοδο όπου η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων θεωρείται κρίσιμη.

«Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η διαρροή συνεχίζεται εδώ και εβδομάδες. Έχουμε πάρει αμέτρητα τηλέφωνα και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα», ανέφερε στο Newsbomb κάτοικος της περιοχής που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Παράλληλα, κάτοικοι και επαγγελματίες εκφράζουν φόβους πως η ζημιά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη κάτω από την επιφάνεια του δρόμου, με κίνδυνο να υπάρχει εκτεταμένη διαρροή στο υπέδαφος και το έδαφος σταδιακά να γίνει σαθρό. Όπως τονίζουν, αν δεν υπάρξει άμεση αποκατάσταση, υπάρχει ο φόβος στο μέλλον να προκληθεί καθίζηση ή ακόμη και κατάρρευση του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο.

