Αγίου Πνεύματος: Ποιοι δεν εργάζονται την 1η Ιουνίου - Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αγίου Πνεύματος: Ποιοι δεν εργάζονται την 1η Ιουνίου - Οι υπόλοιπες αργίες του 2026
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου δεν είναι επίσημη αργία για τον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν οριστεί διαφορετικά με απόφαση Περιφερειάρχη ή με τη σύμβαση εργασίας.
  • Οι εργαζόμενοι που δεν εργάζονται την ημέρα του Αγίου Πνεύματος δικαιούνται κανονικό μισθό ή ημερομίσθιο, και δεν επιτρέπεται συμψηφισμός με ρεπό.
  • Εάν η επιχείρηση λειτουργήσει την ημέρα αυτή και θεωρείται αργία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του μισθού ή ημερομισθίου.
  • Οι υπόλοιπες αργίες του 2026 περιλαμβάνουν την Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου), την 28η Οκτωβρίου και τα Χριστούγεννα (25 και 26 Δεκεμβρίου).
Snapshot powered by AI

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που φέτος «πέφτει» τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χαρακτηρισθεί αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας

Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ' εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους (εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο) ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους (εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό).

Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Μετά του Αγίου Πνεύματος, λοιπόν, η επόμενη αργία είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, η οποία «πέφτει» Σάββατο, γεγονός που δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο, ωστόσο αποτελεί καλή ευκαιρία για μεγαλύτερες διακοπές με τη χρήση ολιγοήμερης άδειας.

Στη συνέχεια, η 28η Οκτωβρίου, επέτειος του «Όχι», είναι ημέρα Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, εφόσον συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που φέτος «πέφτουν» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο, ιδανικό για χειμερινές αποδράσεις. Η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Οι δικαιούχοι, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του voucher

13:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Νέες προθεσμίες και νέες εκπτώσεις - Πώς θα έχετε μείωση 3% στον φόρο

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Μείζονα ερωτήματα για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο

13:00ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Εργαζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Ποιοι δεν εργάζονται την 1η Ιουνίου - Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στην Κορέα: Η Starbucks κυκλοφόρησε διαφήμιση για την ημέρα των «τανκ» ανήμερα επετείου εξέγερσης που πνίγηκε στο αίμα από τανκς

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Έρχεται ρύθμιση για βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το Σάββατο (23/5) τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη

12:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος δράστης του μακελειού -Σκότωσε τους γονείς, τραυμάτισε τον 7 μηνών γιο του κι άλλα δύο άτομα

12:45ΦΑΡΜΑΚΟ

Η Kavita Patel νέα πρόεδρος στο PhARMA Innovation Forum - Νέος κύκλος διαλόγου με την Πολιτεία

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί

12:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ένα μωρό για τρεις» της Coline Serreau

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικές μυστικές υπηρεσίες: Το Ιράν θα αυξήσει τις επιθέσεις στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Συναγερμός» ΠΟΥ για Έμπολα: Μας ανησυχεί η ταχύτητα της επιδημίας

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις φρεγάτες FDI από τη Γαλλία παίρνει η Σουηδία

12:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, η μνήμη είναι χρέος μας»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Τους καταδίωξα τραυματισμένη μέχρι τον καταυλισμό» - Η γυναίκα που έπεσε θύμα επίθεσης και ληστείας μιλά για τον εφιάλτη που βίωσε

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάρπαθος: Απόφαση για μεταστάθμευση ζεύγους Mirage 2000-5 - Γιατί απομακρύνονται τα Patriot - Tι θα γίνει με τα F-16 στην Κύπρο

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ασθένεια της βικτοριανής εποχής» εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο – 542 νέες περιπτώσεις ιλαράς

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Πρόταση εισαγγελέα προς το δικαστικό συμβούλιο για παραπομπή αστυνομικών σε δίκη για το «περιπολικό δεν είναι ταξί»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ορκίστηκε στην εικόνα αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό» - Μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος δράστης του μακελειού -Σκότωσε τους γονείς, τραυμάτισε τον 7 μηνών γιο του κι άλλα δύο άτομα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Mango: «Θρίλερ» με τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας - Στο «κάδρο» των Αρχών ο γιος του - Πώς αντιδρά η οικογένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ