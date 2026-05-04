Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει φέτος, για ποιους είναι αργία, τι ισχύει με τις Πανελλήνιες

Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς πέρασε, ωστόσο, κάποιοι... τυχεροί μπορούν να ξεκινήσουν να μετρούν αντίστροφα για το επόμενο, που δεν είναι άλλο από του Αγίου Πνεύματος.

Πολλοί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ακόμη τριήμερο στις αρχές Ιουνίου, καθώς, φέτος, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, κατά την οποία τιμάται το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν αποτελεί μέρος των επίσημων υποχρεωτικών, ωστόσο, αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει φέτος «μέσα» στις Πανελλήνιες εξετάσεις, που έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν στις 29 Μαΐου. Οπότε, τη Δευτέρα 1/6 δεν θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις και οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία την Τετάρτη (2/6).

Οι επόμενες αργίες μέχρι το τέλος του έτους

Αγίου Πνεύματος – Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος

Δεκαπενταύγουστος – Κοίμηση της Θεοτόκου

Στις 15 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, γιορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου. Η ημέρα αυτή είναι υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους.

28η Οκτωβρίου – Εθνική Επέτειος του «Όχι»

Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, αποτελεί υποχρεωτική αργία σύμφωνα με τον Ν. 4808/2021. Τιμάται η ιστορική επέτειος του «Όχι» και ισχύει τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό Τομέα.

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026