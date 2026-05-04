Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης από τις 5 Μαΐου - Ποια σημεία επηρεάζονται

Από την Τρίτη 5 Μαΐου έως και την Τετάρτη 27 Ιουνίου θα είναι σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης από τις 5 Μαΐου - Ποια σημεία επηρεάζονται
EUROKINISSI,
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 5 Μαΐου έως και την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2026, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της άνω διάβασης του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Βαρυμπόμπης (23,225ο χλμ.) θα ισχύουν αμφίπλευρα οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ

Φάση Α1: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 22,5ο χλμ. έως και το 23,3ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη μεσαία και αριστερή λωρίδα.

Φάση Α2: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 22,5ο χλμ. έως και το 23,3ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη μεσαία και δεξιά λωρίδα.

Φάση Α3: Αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας από το 22ο χλμ. έως και το 23,3ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι φάσεις Α1 και Α2 θα ξεκινήσουν 5/5 και θα ολοκληρωθούν 27/6, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 23:00 έως τις 06:00.
H φάση Α3 θα ξεκινήσει αντίστοιχα 5/5 και θα ολοκληρωθεί 27/6, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Πέμπτη από τις 23:00 έως τις 06:00.

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

Φάση B1: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 24ο χλμ. έως και το 23,1ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη μεσαία και αριστερή λωρίδα.

Φάση B2: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 24ο χλμ. έως το 23,1ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη μεσαία και δεξιά λωρίδα.

Φάση B3: Αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας από το 25,5ο χλμ. έως και το 23,1ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι παραπάνω φάσεις (Β1-Β2-Β3) θα ξεκινήσουν 5/5 και θα ολοκληρωθούν 27/6, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 20:00 έως και 07:00.

Τέλος, το χρονικό διάστημα 29/5 έως και 2/6 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη του Μεξικού: Βυθίζεται έως και 25 εκατοστά τον χρόνο - Το φαινόμενο είναι ορατό από το διάστημα

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άρωμα... καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

11:16ANNOUNCEMENTS

Λέξεις και Σκέψεις στη Στέγη - Συζήτηση, Εργαστήριο, Προβολή με τον Gabor Maté

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Οικογένεια βύθισε το παιδί της στον Γάγγη για θεραπεία και εκείνο πέθανε

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει με τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ - Διευκρινίσεις Θεοδωρικάκου

11:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πόρτο Ράφτη: Καταγγελία 36χρονης για ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της – «Με χτύπησε στο κεφάλι»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης από τις 5 Μαΐου - Ποια σημεία επηρεάζονται

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Area 51: Σημειώθηκαν 17 σεισμοί σε μόλις λίγες ώρες

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεχωριστή πρόταση σύστασης προανακριτικής για Λιβανό - Αραμπατζή από ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Η χρήση ναρκωτικών και διεγερτικών ουσιών στους πολέμους και οι παρενέργειές τους 

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Puma Gen-E με μεγαλύτερη αυτονομία και hands-free οδήγηση

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Επτάχρονος κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας- Σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική παρέμβαση

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ελλάδα η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι συναντήσεις με Σακελλαρίδη - Δούκα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Να λήξει αυτός ο Γολογοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος», λέει στο Newsbomb η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

10:35LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Σαρώνει στη βραδινή ζώνη της Κυριακής

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 23χρονου - Έτρεχε με 178 χλμ/ώρα στην Μουδανιών με όριο τα 90

10:33ΕΥ ΖΗΝ

«Μπούμερανγκ» για την υγεία των νέων το online περιεχόμενο για γυμναστική και ιδεατό σώμα

10:26LIFESTYLE

Νίκος Στραβελάκης: Επέστρεψε στo OPEN – Τι δήλωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Να λήξει αυτός ο Γολογοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος», λέει στο Newsbomb η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κρεμλίνο για πιθανή δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν -Τα καταφύγια, τα μέτρα ασφαλείας και ο ρόλος Σοϊγκού

10:15LIFESTYLE

Η Τζέσικα Άλμπα έκλεισε τα 45 με τον Ντάνι Ραμίρεζ στο πλευρό της και «ζάλισε» με τις αναλογίες της

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής της Zeus+Dione

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

08:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Πότε θα φτάσει τους 30 στην Αθήνα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Επτάχρονος κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας- Σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική παρέμβαση

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Η χρήση ναρκωτικών και διεγερτικών ουσιών στους πολέμους και οι παρενέργειές τους 

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ