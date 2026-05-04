Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε δεκτά τα αιτήματα προανακριτικών για Λιβανό - Αραμπατζή
Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Ανέφερε ότι σήμερα έγινε έκτακτη σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο. Φέτος η χώρα μας έχει στη διάθεσή της 51 (απο 49 πέρυσι) εναέρια μέσα. Στο δυναμικό έχουν προστεθεί επιπλεον 1600 στελέχη, ενώ 100 drones θα επιτηρούν.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Chios Pass και Kythira Pass.

«Όπως ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 86 όλη την αξιολόγηση των στοιχείων την κάνει η Βουλή. Δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική εξέταση. Δεν θα γίνουν δεκτά. Δεν βασίζονται σε στοιχεία», απάντησε σε ερώτημα αν η κυβέρνηση θα κάνει δεκτά ή θα απορρίψει τα αιτήματα για Λιβανό και Αραμπατζή.

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα,

Από το πρωί της Κυριακής βρίσκονται σε τροχιά οι πρώτοι τέσσερις θερμικοί δορυφόροι, δίνοντας στη χώρα μας νέες δυνατότητες στην ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει ουσιαστικά την Πολιτική Προστασία, την πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κράτους. Παράλληλα, οι δορυφόροι θα παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για τα ύδατα, τις παράκτιες περιοχές, τις χρήσεις γης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Είναι ένα ακόμη βήμα που δείχνει ότι η Ελλάδα επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες με άμεσο όφελος για τον πολίτη, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της χώρας.

Ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Τουρνάς, με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2026, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου.
Σκοπός της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, με έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία, την άμεση επέμβαση και την αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών συμβάντων, υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες, που διαμορφώνει η κλιματική κρίση.
Την περσινή χρονιά, παρά τις δυσκολίες, η χώρα μας κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με την τελευταία 20ετία, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάηκαν περισσότερα από 10 εκατ. στρέμματα, με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καταστροφές.

Φέτος θα επιχειρούν 51 μισθωμένα εναέρια μέσα (από 49 πέρυσι),το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ήδη ενισχυθεί με 1.600 στελέχη, ενώ προχωρά η ένταξη ακόμη 600, έχουν διατεθεί νέα οχήματα και εξοπλισμός, ενώ θα έχουμε στη διάθεσή μας 100 μη επανδρωμένα μέσα (drones) τα οποία θα επιτηρούν σε 24ωρη βάση.

Ο Υπουργός επεσήμανε τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης και της πιστής εφαρμογής του επιχειρησιακού δόγματος: «Μένουμε πιστοί στο δόγμα: επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση, κινητοποίηση των δυνάμεων, άμεση επέμβαση, καταστολή» και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο Πυροσβεστικό Σώμα και στις διοικήσεις του, τονίζοντας πως, «είναι δύσκολη χρονιά, προετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα».

Από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026 θα μπορούν να υποβληθούν, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Chios Pass 2026» και στο «Kythira Pass 2026».
Η πρωτοβουλία προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: διαθέτουν POS, δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.
Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026».
Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.
