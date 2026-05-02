Μαρινάκης σε Τσουκαλά: «Αφήστε χαρακτηρισμούς και φτηνά τσιτάτα και ρωτήστε τον Ανδρουλάκη»

Ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την απάντηση του Κώστα Τσουκαλά στα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πρωί του Σαββάτου στο Mega, ανταπάντησε στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, βάλλοντας για μία ακόμα φορά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

  • Ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να σταματήσει τους χαρακτηρισμούς και να ζητήσει απαντήσεις από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τις επικοινωνίες με τον Κωστή Χατζηδάκη και τις συμφωνίες για τις Ανεξάρτητες Αρχές.
  • Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για ψέματα και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις σχετικά με τη διαδικασία διορισμού επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε παζάρια.
  • Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την καθυστέρηση στο διορισμό της επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ, παρά την πλειοψηφία 3/5 που είχε διαπιστωθεί για την υποψηφιότητα της κυρίας Συγγούνα.
  • Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την πρωτιά και την πολιτική αλλαγή, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για διαφθορά και υπονόμευση των θεσμών.
Ο Παύλος Μαρινάκης ζήτησε από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά να αφήσει στην άκρη τα «φτηνά τσιτάτα και τους χαρακτηρισμούς» και να φέρει προ των ευθυνών του τον πρόεδρο του κόμματός του, που όπως τον κατηγορεί... άλλα λέει κι άλλα κάνει.

«Έφτασε η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα» λέει χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο καλεί «να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φτηνά τσιτάτα και να ρωτήσει τον Πρόεδρο του κόμματός του για να του απαντήσει στα εξής απλά ερωτήματα:

Ήταν σε επικοινωνία, ο ίδιος προσωπικά, επί μήνες με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, για να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές;

Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, κυβερνητική πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, εξ ου και ο Πρόεδρος της Βουλής τα ανακοίνωσε στη Διάσκεψη των Προέδρων;

Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι «εταίροι» τους από τον «θαυμαστό» κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες του ΠΑΣΟΚ με την Κυβέρνηση;

Τσουκαλάς: «Δεύτερη φύση του Μαξίμου το ψέμα»

«Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παροικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση που εξέδωσε σχετικά με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παροικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους.

Σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της «Ομάδας Αλήθειας» και όχι της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για δήθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη για να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του Προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής.

Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά.

Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Και ερχόμαστε στην ουσία: Δύο ημέρες μετά, θα μας ενημερώσει η κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησε στον διορισμό της κυρίας Συγγούνα, στο πρόσωπο της οποίας διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5;

Γιατί η κυβέρνηση θέλει να μείνει ακέφαλη και απενεργοποιημένη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

Και κάτι τελευταίο: Πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση.

Δικαίως γιατί δύσκολα θα την αποφύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς, της υπονόμευσης των θεσμών και της καταβύθισης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα πρωτιάς και όχι οπισθοφυλακών. Θα το συνηθίσετε και αυτό με τον καιρό.

Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς για εσάς, δεν θα τον επιλέξετε ούτε εσείς κ. Μαρινάκη, ούτε ο αγχωμένος κ. Γεωργιάδης ούτε προφανώς ο κ. Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του.

Με το ΠΑΣΟΚ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολική αλλαγή και τη νέα πορεία της χώρας».

