Μαρινάκης: Ανδρουλάκης και Τσίπρας δίνουν μάχη για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα

Ο Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η πρόταση για τετραήμερη εργασία του ΠΑΣΟΚ δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε των κ.κ. Τσίπρα και Ανδρουλάκη κατά της Κυβέρνησης, σημείωσε:

«Καθόμουν και σκεφτόμουν στη μάχη που θα δώσουν ο κύριος Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης για τη δεύτερη θέση και το ποιος θα είναι ο πρώτος μεταξύ των ”προοδευτικών” αυτής της χώρας ”Τι άλλο έχουν να ακούσουν τα αυτάκια μας”».

«Γιατί όντως έχουμε περίπου ένα χρόνο μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του 2027 και εδώ η μάχη θα είναι διπλή. Καταρχάς ως προς την ποιότητα, ο Θεός να την κάνει, λόγου. Ανταγωνίζονται για το ποιος θα κερδίσει τη μάχη του, όπως αυτοί αυτοαποκαλούνται και θεωρούν ότι έχουν μονοπώλιο, “προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου” και στην πραγματικότητα ανταγωνίζονται για το ποιος θα είναι ο πιο γνήσιος εκφραστής της πάλαι ποτέ πάνω και κάτω πλατείας», σημείωσε στη συνέχεια.

«Στην άλλη μάχη, γιατί είναι δύο οι μάχες που δίνουν, “ποιος θα δώσει τα περισσότερα” και ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στον κόσμο, φοβάμαι ότι με αυτά τα οποία θα πει ο ένας για να ανταγωνιστεί τον άλλον και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας έχει και ντοκτορά από τη μία στην πλειοδοσία, το ΠΑΣΟΚ είναι νομίζω το μεγαλύτερο “πανεπιστήμιο” που δίνει τα αντίστοιχα ντοκτορά», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε:

«Φοβάμαι ότι η δεκαετία του ‘80 και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης μπροστά σε αυτά τα οποία θα ακούσουμε από τον δήθεν προοδευτικό χώρο και τους δύο αυτούς επικεφαλής, τον κύριο Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη, φοβάμαι ότι το πρόγραμμα, όπως είπα, της Θεσσαλονίκης και η δεκαετία του ‘80 θα μοιάζουν με μία λελογισμένη πολιτική και κοστολογημένα προγράμματα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του».

Για την πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές

Σχολιάζοντας δε τη προαναγγελία για διενέργεια νέας εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως η κυβέρνηση αναμένει την κατάθεση της πρότασης:

«Να την μελετήσουμε, να την μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβερνητική πλειοψηφία και τότε θα τοποθετηθούμε. Να θυμίσω ότι η συζήτηση αυτή γίνεται και η δυνατότητα αυτή υπάρχει, γιατί αυτή η δήθεν «καθεστωτική» κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να καταθέτει μία πρόταση η οποία υπό προϋποθέσεις να μπορεί να ψηφιστεί και από λιγότερους από 150, δηλαδή από 120 βουλευτές. Αλλά για να μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα που είναι λογικά, θα πρέπει να διαβάσουμε την πρόταση».

«Επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία»

Δεικτικά σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και την πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία: «Η απάντηση, είναι εδώ -ένα σχόλιο πριν πάω στην ουσία της απάντησης- ότι όταν καλείσαι να απαντήσεις σε κάτι το οποίο δεν είναι λεπτομερές, πόσο εσύ μπορείς λεπτομερώς να το αποδομήσεις όταν είναι κάτι τέτοιο;»

«Κοιτάξτε, εγώ θα κοιτάξω να είμαι πιο συγκεκριμένος. Η πρόταση αυτή νομίζω ότι ήταν επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη. Και η πρόταση αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα, αν υλοποιηθεί, σε τρεις συνέπειες», είπε και επεξήγησε:

«Το πρώτο είναι «λουκέτα» των επιχειρήσεων, το δεύτερο είναι ανεργία και το τρίτο είναι, αν μπορέσουν να απορροφήσουν τα δύο πρώτα και να μην κλείσουν ή να μην απολύσουν, περαιτέρω ακρίβεια για τους πολίτες, επιπλέον της ήδη υπάρχουσας εισαγόμενης ακρίβειας και επίμονης ακρίβειας».

«Γιατί; Κατ’ αρχάς να πούμε ότι την τετραήμερη εργασία, την προαιρετική τετραήμερη εργασία κατόπιν συμφωνίας επιχειρήσεων και εργαζομένων, την έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση αυτή επί των ημερών του Κωστή Χατζηδάκη στο υπουργείο Εργασίας», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Είναι άλλο πράγμα να δίνεις τη δυνατότητα αυτή σε μια επιχείρηση, αν συμφωνήσει με τους εργαζόμενους να εφαρμόσει και αυτό το μοντέλο απασχόλησης με κριτήρια, με περιορισμούς, με δικλίδες ασφαλείας και για τις δύο πλευρές και κυρίως για τους εργαζόμενους και είναι άλλο πράγμα αυτό το οποίο είπε ο κ. Ανδρουλάκης».

«Γιατί αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι λες και το είπε ένας άνθρωπος που δεν έχει περάσει ούτε απ’ έξω από τη χώρα και δεν πρέπει να έχει μιλήσει, - φαντάζομαι ότι δεν ισχύει αυτό γιατί είναι στη χώρα αυτή ο κύριος Ανδρουλάκης-, ούτε με τον κουρέα που τον κουρεύει, αυτόν που έχει το μανάβικο στη γειτονιά, το μπακάλικο, ένα καφέ;», διερωτήθηκε και συνέχισε:

«Άμα μπεις μέσα σε μια επιχείρηση, το πρώτο πράγμα που θα σου πουν είναι ότι εκεί που το μεγαλύτερο πρόβλημα, πριν από δέκα χρόνια στη χώρα ήταν η ανεργία, τώρα “δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Θετικό ότι έχετε μειώσει την ανεργία, αλλά κάντε κάτι, δεν βρίσκουμε εργαζόμενους”».

«Και το δεύτερο που θα σου πουν είναι ότι μειώστε κι άλλο, σε συνέχεια όσων έχουν γίνει το μη μισθολογικό κόστος. Δύο πράγματα σου λένε. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός αναλυτής ή εξειδικευμένος επιστήμονας. Και έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κάνει μια πρόταση που πολλαπλασιάζει αυτά τα δύο αιτήματα, ως προβλήματα βασικά, των εργοδοτών», είπε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε:

«Και μάλιστα σε μια χώρα που το 95% των επιχειρήσεων έχουν μέχρι εννέα εργαζόμενους, δηλαδή είναι μικρές επιχειρήσεις, ούτε καν μικρομεσαίες, τους δημιουργεί με την πρότασή του το μεγαλύτερο δυνατό πρόβλημα. Ένας ο οποίος έχει μια επιχείρηση με επτά εργαζόμενους, αν πρέπει εκεί που δούλευε με εφτά, να δουλέψει με δέκα- γιατί αυτή την έξτρα μέρα δεν θα την πληρώσει κύριος Ανδρουλάκης- φαντάζομαι θα την πληρώσουν οι επιχειρήσεις, τότε το ήδη μεγάλο πρόβλημα που έχει να βρει εργαζόμενους για να καλύψει αυτές τις 7 θέσεις, φανταστείτε πόσο θα είναι για να καλύψει τις 10 θέσεις».

«Έστω ότι (σ.σ. ο εργοδότης) βρίσκει τους τρεις παραπάνω, πέραν του μισθολογικού κόστους που πρέπει να καλύψει, θα πρέπει να καλύψει και το μη μισθολογικό κόστος. Ξαναλέω τα έχουμε μειώσει όσο μπορούμε, το μη μισθολογικό κόστος, αλλά ακόμα θέλουν και ζητάνε και λογικά παραπάνω μείωση», συνέχισε και επεσήμανε:

«Αν καταφέρει όλα αυτά, γι’ αυτό και είπα το τρίτο, ακρίβεια και τα απορροφήσει τα καλύψει που θα μετακυλήσει το παραπάνω κόστος; Στο σύνολο των πολιτών. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης για να γίνει ευχάριστος, για να πει κάτι, να βάλει κάτι στην ατζέντα, έκανε μια πρόταση η οποία «τινάζει στον αέρα» στην πραγματικότητα, αν εφαρμοστεί με τον τρόπο που το είπε, το σύνολο των επιχειρήσεων, όχι μόνο τις μικρομεσαίες και πολύ παραπάνω τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σημαντικό ότι την προαιρετική δυνατότητα της τετραήμερης εργασίας που είχαμε θεσπίσει από την πρώτη τετραετία, δεν την είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ».