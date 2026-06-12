Ισπανία - Βασίλισσα Λετίθια: Πρέσβης προσπάθησε να την φιλήσει παραβιάζοντας το πρωτόκολλο

Snapshot Ο πρέσβης της Δομινικανής Δημοκρατίας στην Ισπανία προσπάθησε να φιλήσει τη βασίλισσα Λετίθια στο μάγουλο, παραβιάζοντας το βασιλικό πρωτόκολλο.

Η βασίλισσα απομάκρυνε διακριτικά τον πρέσβη, ενώ η κίνηση προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρωτόκολλο απαιτεί τα βασιλικά μέλη να τείνουν πρώτα το χέρι τους και απαγορεύει αγκαλιές, φιλιά ή σωματική οικειότητα εκτός στενών συγγενών ή προκαθορισμένων περιστάσεων.

Η εμφάνιση της συζύγου του πρέσβη με δύο υφασμάτινες σακούλες σχολιάστηκε αρνητικά, καθώς θεωρήθηκε ακατάλληλη για την περίσταση. Snapshot powered by AI

Οι δημόσιες συναντήσεις των βασιλιάδων και των βασιλισσών διέπονται από αυστηρά πρωτόκολλα σχετικά με τη συμπεριφορά και την εμφάνισή τους.

Οι κανονισμοί αυτοί είναι γνωστοί στο διπλωματικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τα βασιλικά μέλη και οφείλει να τηρεί τις απαιτούμενες αποστάσεις και κανόνες χαιρετισμού.

Φαίνεται όμως ότι ο ενθουσιασμός του πρέσβη της Δομινικανής Δημοκρατίας στην Ισπανία όταν αντίκρυσε την βασίλισσα Λετίθια, τον έκανε να ξεχάσει τους κανονισμούς και να προβεί σε μία κίνηση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Este gobierno del @PRM_Oficial es una VERGÜENZA ? ? ??



Hoy, República Dominicana es el hazmerreír luego de que el embajador Tony Raful intentara saludar con un beso a la reina Letizia, y su esposa desfilara con bolsas de supermercado. pic.twitter.com/WuHBcONIrY — Jose R. Marizan (@marizan_rafael) June 11, 2026

Ο πρέσβης Tony Raful μαζί με τη σύζυγό του χαιρέτισαν το βασιλικό ζευγάρι, Φίλιππο και Λετίθια, σε δημόσια εμφάνιση. Τότε ο Raful επιχείρησε να πλησιάσει την Λετιθία παραπάνω από το επιτρεπτό, ανοίγοντας τα χέρια του σε κίνηση αγκαλιάς, και επιχειρώντας να την φιλήσει στο μάγουλο.

Η ίδια με έναν ευγενικό και διακριτικό τρόπο τον απομάκρυνε, όμως η κίνηση αυτή έχει δημιουργήσει αρκετά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της στάσης του πρέσβη και τα βασιλικά πρωτόκολλα.

Σάλο έχει προκαλέσει επίσης και η εμφάνιση της συζύγου του πρέσβη, η οποία κρατούσε δύο υφασμάτινες σακούλες με την τσάντα της, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι βρισκόταν στο σούπερμάρκετ.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, πρώτα πρέπει να τείνουν το χέρι τους τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όταν συναντώνται με διπλωμάτες και αξιωματούχους, ενώ αποτελεί σοβαρή παραβίαση του πρωτοκόλλου το άγγιγμα, το φιλί στο μάγουλο ή η αγκαλιά. Η σωματική οικειότητα επιτρέπεται αποκλειστικά σε στενούς συγγενείς ή σε συγκεκριμένες, προκαθορισμένες ανεπίσημες περιστάσεις.

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