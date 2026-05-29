Ισπανία: Η γυμνασμένη βασίλισσα Λετίθια εγκαινίασε την Έκθεση Βιβλίου της Μαδρίτης

Η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας εγκαινίασε την Έκθεση Βιβλίου της Μαδρίτης, η οποία διεξάγεται από τις 29 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου 2026.

Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα της Ευρώπης, το οποίο φιλοξενείται στο ιστορικό πάρκο El Retiro και φέτος συμπληρώνει 93 χρόνια λειτουργίας.

Η δημόσια εμφάνισή της βασίλισσας Λετίθια συζητήθηκε ιδιαίτερα, με πολλούς να σχολιάζουν το πόσο γυμνασμένα είναι τα χέρια της.

Για την περίσταση, η Λετίθια επέλεξε ένα φόρεμα σε αποχρώσεις του μπλε που είχε ξαναφορέσει το 2020 και είναι δημιούργημα του οίκου μόδας Adolfo Domínguez. Ολοκλήρωσε το σύνολό της, με ένα από τα αγαπημένα της παπούτσια για το καλοκαίρι: τις εσπαντρίγιες.

