Τραμπ: Η φιλική χειρονομία στον βασιλιά Κάρολο που «έσπασε» το πρωτόκολλο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία διακριτική, εγκάρδια χειρονομία που «έσπασε» το πρωτόκολλο με τον Βασιλιά Κάρολο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε το βασιλικό πρωτόκολλο αγγίζοντας τον βασιλιάάρολο στον ώμο κατά τη επίσκεψης στον Λκό Οίκο.
  • Η χειρονομία του Τραμπ θεωρήθηκε ως ένδειξη φιλίας και στοργής, παρά την παραβίαση των άγραφων κανόνων για τη βασιλική οικογένεια.
  • Η Μελάνια Τραμπ δημιούργησε πιο φιλική ατμόσφαιρα με φιλιά στα μάγουλα της βασίλισσας Καμίλα.
  • Ο Τραμπ έχει ιστορικό παραβιάσεων εθιμοτυπικού πρωτοκόλλου σε επαφές με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.
  • Μετά την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επισκέφθηκαν τον Βρετανό πρέσβη και ο Κάρολος αναμένεται να μιλήσει στο Κογκρέσο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον βασιλιά Κάρολο Γ΄και τη βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Δευτέρας και ο Αμερικανός πρόεδρος «συνελήφθη» να παραβιάζει το βασιλικό πρωτόκολλο. Αφού έφτασαν στον κήπο του Λευκού Οίκου για μία δεξίωση με το ζεύγος Τραμπ, οι βασιλείς πλησίασαν τους οικοδεσπότες και αντάλλαξαν φιλικές χαιρετισμούς.

Ο Τραμπ έκανε στον βασιλιά μια σφιχτή χειραψία. Η πρώτη Κυρία φίλησε τη Βασίλισσα και στα δύο μάγουλα. Στη συνέχεια, τα ζευγάρια πόζαραν για μερικές φωτογραφίες, ανταλλάσσοντας σχόλια και χαμόγελα. Αλλά στο βάθος υπήρχαν νέες ανησυχίες για την ασφάλεια, μετά την εισβολή ενός ένοπλου στο δείπνο των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου.

Μετά τις φωτογραφίες, η ομάδα γύρισε προς το κύριο κτήριο του Λευκού Οίκου για τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο και μια περιήγηση στις ιστορικές κυψέλες μελισσών. Αφού γύρισε για να μπει μέσα, ο Τραμπ χτύπησε τον Βασιλιά στον ώμο σε μια ένδειξη στοργής που παραβίασε το βασιλικό πρωτόκολλο. Ο βασικός, άγραφος κανόνας είναι να μην ξεκινάς ποτέ σωματική επαφή με ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας .

Ο Τραμπ, ωστόσο δεν θυμήθηκε προφανώς τον συγκεκριμένο κανόνα παρά την εκτενή προετοιμασία του για το βασιλικό πρωτόκολλο. Άγγιξε απαλά τον Βασιλιά Κάρολο στο δεξί του χέρι καθώς τον οδηγούσε μέσα στις πόρτες του Λευκού Οίκου. «Αυτό το άγγιγμα στο χέρι καθώς έμπαιναν έμοιαζε επίσης με μια πιο πολιτική χειρονομία», δήλωσε η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς στην Daily Mail.

«Ήταν επίσης η πρώτη πραγματική χειρονομία «ιδιαίτερης» φιλίας από έναν μάλλον πιο συγκρατημένο Τραμπ από τις πολύ εκδηλωτικές τελετουργίες που είδαμε κατά την τελευταία τους συνάντηση [τον Σεπτέμβριο του 2025]». Η ειδικός συνέχισε λέγοντας ότι το άγγιγμα θα χαρακτηριστεί ως «παραβίαση» του βασιλικού πρωτοκόλλου, αλλά ο βασιλιάς Κάρολος δεν φάνηκε να έχει αντίρρηση.

«Ο Κάρολος φαινόταν πάντα πιο χαλαρός σχετικά με αυτό από τη μητέρα του [Βασίλισσα Ελισάβετ Β'], και η χειρονομία του Τραμπ ήταν εξαιρετικά μετριαπαθής για τα δεδομένα του Τραμπ. «Μια ελαφριά, διστακτική και μάλλον ευγενική πινελιά για να οδηγήσει τον Κάρολο μέσα», είπε η Τζέιμς.

Η χειραψία, η οποία διήρκεσε περίπου οκτώ δευτερόλεπτα, φαινόταν επαγγελματική, όπως ανέφερε η ειδικός στη γλώσσα του σώματος. Η Μελάνια δημιούργησε μια πιο χαλαρή, οικογενειακή ατμόσφαιρα στους χαιρετισμούς, είπε. «Αυτή η αρχική τελετουργία χαιρετισμού έδωσε την επιφανειακή εντύπωση ευγένειας, και τα φιλιά στα μάγουλα από τη Μελάνια δημιούργησαν την εντύπωση ζεστασιάς, με μια προσέγγιση σχεδόν «οικογενειακού» στυλ», πρόσθεσε η Τζέιμς.

Ο αυθόρμητος Τραμπ πάντως έχει ιστορικό εθιμοτυπικών λαθών στις επαφές του με τους Βρετανούς μονάρχες. Τον Ιούλιο του 2018, σε κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ «συνελήφθη» να γυρίζει την πλάτη στη βασίλισσα Ελισάβετ και να βαδίζει μπροστά της καθώς περνούσαν δίπλα από τα στρατεύματα - σε μία κίνηση που θεωρήθηκε τότε σοβαρή παραβίαση του πρωτοκόλλου.

Ο Τραμπ έκανε επίσης μια ακόμη χειραψία όταν συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο στο Λονδίνο πέρυσι. Από τη στιγμή που έφτασε σε εκείνο το ταξίδι τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μια επίδειξη ευγένειας, αρπάζοντας τον Κάρολο από τον αγκώνα κατά τον αρχικό τους χαιρετισμό.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν έβαλε επίσης τα χέρια του πάνω στον μονάρχη σε μια ένδειξη τρυφερότητας. Η βασιλική οικογένεια και το προεδρικό ζεύγος κατευθύνθηκαν μέσα μετά την άφιξη για μια σύντομη βόλτα και τσάι.

Μετά την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε την κατοικία του Βρετανού Πρέσβη στην Ουάσινγκτον, όπου έδωσε το παρών σε ένα πάρτι στον κήπο. Σήμερα θα επιθεωρήσουν ορισμένους Αμερικανούς στρατιώτες στον Λευκό Οίκο, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να απευθυνθεί στο Κογκρέσο, για δεύτερη φορά στην ιστορία.Η Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν η πρώτη που είχε απευθυνθεί στο Σώμα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της το 1991.

