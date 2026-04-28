Στις ΗΠΑ ο Βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα: Το λαμπερό garden party και η συνάντηση με το ζεύγος Τραμπ

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ολοκλήρωσαν την πρώτη ημέρα της ιστορικής τους επίσκεψης στις ΗΠΑ με ένα πλούσιο garden party για 650 καλεσμένους στην Ουάσινγκτον. Το πάρτι με τους λαμπερούς προσκεκλημένους διοργανώθηκε προς τιμήν τους στην κατοικία του Bρετανού Πρέσβη στην Ουάσινγκτον, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της επίσκεψής τους. Η εκδήλωση συγκέντρωσε γνωστούς Βρετανούς και Αμερικανούς- από πολιτικούς και αξιωματούχους μέχρι ηγέτες φιλανθρωπικών οργανώσεων και αστέρες του αθλητισμού - καθώς ο Βρετανός μονάρχης επιδιώκει να ενισχύσει τις τεταμένες διατλαντικές σχέσεις.

Ο βασιλιάς Κάρολος διοργάνωσε το garden party λίγες ώρες μετά την προσγείωση στη Βάση Άντριους, όπου έγινε δεκτός με δώρα και στρατιωτική μπάντα καθώς κατέβηκε από το αεροπλάνο και περπάτησε σε κόκκινο χαλί. Ο 77χρονος Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα οδηγήθηκαν στη συνέχεια με αυτοκινητοπομπή στον Λευκό Οίκο, όπου τους υποδέχτηκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια. Το βασιλικό ζεύγος ήπιε τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο και μεταφέρθηκε στον κήπο για να δει μια κυψέλη μελισσών, η οποία ανακατασκευάστηκε πρόσφατα σε σχήμα μινιατούρας Λευκού Οίκου, προτού δώσει το παρών στο πάρτι στον κήπο της βρετανικής πρεσβείας.

O Bασιλιάς Κάρολος με τον Βρετανό πρέσβη στις ΗΠΑ, Κρίστιαν Τέρνερ στο garden party της βρετανικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον Pool AP

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν 3.000 χειροποίητα σάντουιτς με καπνιστό σολομό Σκωτίας, ψητό βοδινό κρέας και σάντουιτς με χρένο, χρησιμοποιώντας εισαγόμενα βρετανικά κομμάτια κρέατος που εισήχθησαν βάσει νέων συνθηκών χωρίς δασμούς, μαγιονέζα με αυγό και ελαφρώς τουρσί αγγούρι και αγγλικά ψωμάκια scones.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Ολυμπιονίκης δύτης Τομ Ντέιλι, καθώς και η άσσος του ποδοσφαίρου Έσμε Μόργκαν, μια σταρ που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τις «Λέαινες» και παίζει για την Washington Spirit. Μεταξύ των πολιτικών προσωπικοτήτων ήταν ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ , ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ , η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και ο νυν πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον .

Το ζεύγος Τραμπ και το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας συνομιλούν με τον βοηθό ζαχαροπλάστη του Λευκού Οίκου Κάρλο Φιγκαρέλα σε έκθεση στον κήπο του Λευκού Οίκου AP Pool

Ένα ενθουσιώδες πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από τον βασιλιά καθώς κινούνταν αργά μέσα στους κήπους. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν επίσης η δήμαρχος της Ουάσινγκτον , Μιούριελ Μπόουζερ, η δημοσκόπος και στρατηγικός αναλυτής Κέλιαν Κόνγουεϊ, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικλ ΜακΚόλ και ο πρώην κυβερνήτης της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκκιν. Η ευχάριστη ατμόσφαιρα κάτω από τον ζεστό ήλιο δεν έδινε καμία ένδειξη για διμερή σχέση σε κρίση.

Η τετραήμερη περιοδεία, που έχει σκοπό να σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ξεκινά με φόντο μια διπλωματική ρήξη σχετικά με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν και μια δραματική ανησυχία για την ασφάλεια στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο. Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο ξενοδοχείο Washington Hilton, ωθώντας τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να απομακρύνουν τον πρόεδρο από το βήμα. Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο πρόεδρος και μέλη της διοίκησής του ήταν οι πιθανοί στόχοι και το περιστατικό οδήγησε σε επείγουσα αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας πριν από την άφιξη του βασιλιά Kαρόλου.

Η Μελάνια Τραμπ με τον βασιλιά Κάρολο, σε χαλαρή διάθεση AP Pool

Για τον Κάρολο, το σύνθημα είναι «διατηρήστε την ψυχραιμία σας και συνεχίστε» αναφέρει ο Guardian. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί μετά από διαβουλεύσεις με τις αρχές των ΗΠΑ. «Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν με ταχύτητα για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι» ανακοίνωσε εκπρόσωπος του παλατιού. Σήμερα Τρίτη (28/4) ο Βρετανός μονάρχης θα μιλήσει σε ένα κατάμεστο επίσημο δείπνο στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου και θα εκφωνήσει μια σπάνια ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Ο βασιλιάς πρόκειται να πει στο Κογκρέσο ότι ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ δεν συμφωνούσαν πάντα σε όλα, οι κοινές παραδόσεις των εθνών, συμπεριλαμβανομένων των «δημοκρατικών, νομικών και κοινωνικών παραδόσεων», σημαίνουν ότι «ξανά και ξανά, οι δύο χώρες μας έβρισκαν πάντα τρόπους να έρχονται πιο κοντά». Τα σχόλια του μονάρχη θα θεωρηθούν ως σιωπηρή αναγνώριση των πρόσφατων διατλαντικών εντάσεων.

Ο Κάρολος αναμένεται επίσης να κάνει μια σύντομη αναφορά στους πυροβολισμούς του Σαββατοκύριακου και να προσφέρει «την ύψιστη εκτίμηση και φιλία του βρετανικού λαού προς τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών» κατά την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που ένας Βρετανός μονάρχης απευθύνεται σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Η πρώτη φορά ήταν το 1991 με την ομιλία της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ με τον βασιλιά της Βρετανίας Κάρολο Γ΄ και τη βασίλισσα Καμίλα θαυμάζουν την κυψέλη μελισσών του Λευκού Οίκου AP Pool

Στη συνέχεια, ο Κάρολος θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθεί το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, μαζί με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και ανερχόμενο πολιτικό αστέρι Ζοχράν Μαμντάνι , προτού καταλήξει στη Βιρτζίνια, όπου θα συναντηθεί με ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος, στηρίζοντας έναν σκοπό που προωθεί εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα.

Ορισμένοι Βρετανοί πολιτικοί ανησυχούν ότι η αποστολή ήπιας ισχύος του βασιλιά είναι γεμάτη ευκαιρίες για... αμηχανία, με τις πρόσφατες επιθέσεις του Τραμπ στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ να εντείνουν τις ανησυχίες. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων έχουν πληγεί από την δημόσια κριτική του Τραμπ για την άρνηση της Βρετανίας να υποστηρίξει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρόεδρος έχει χλευάσει τον πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, που δεν είναι και «Ουίνστον Τσώρτσιλ», ενώ οι διαρροές από το Πεντάγωνο σχετικά με την επανεξέταση της υποστήριξης των ΗΠΑ για τη βρετανική κυριαρχία στα Νησιά Φώκλαντ έχουν επιδεινώσει την ανησυχία.

Ωστόσο, ο Τραμπ, ο οποίος δίνει ασυνήθιστη έμφαση στον διπλωματικό ρόλο των μοναρχών στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, έχει διαχωρίσει προσεκτικά τον θαυμασμό του για τον βασιλιά από την απογοήτευσή του για την κυβέρνηση. Έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον Κάρολο ως «σπουδαίο άνθρωπο» και «φίλο» και έχει υπονοήσει ότι η παρουσία του βασιλικού ζεύγους θα μπορούσε να βοηθήσει στη σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Κρίστιαν Τέρνερ, ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ, δήλωσε στην εκπομπή Face the Nation του CBS την Κυριακή: «Είχαμε μια μικρή διαφορά απόψεων το 1776. Το έχουμε περάσει αυτό. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και αυτό, κατά κάποιο τρόπο, για μένα, είναι αυτό που κάνει αυτές τις σχέσεις να διαρκούν. Το γεγονός ότι είχαμε διαφορές. Από τη Θάτσερ στον Ρίγκαν, από τον Ρούσβελτ στον Τσώρτσιλ, στην πραγματικότητα, για το πώς να χειριστούν τον Στάλιν. Αυτές είναι στιγμές στη σχέση που στην πραγματικότητα άντεξαν επειδή είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στην ασφάλεια».

Ωστόσο, το συνεχιζόμενο σκάνδαλο γύρω από τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, και τις διασυνδέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, έπανήλθε στην επιφάνεια ενόψει της περιοδείας.

Ο Ρο Κανά, Δημοκρατικός βουλευτής, συγκάλεσε τους επιζώντες του Έπσταϊν στο Καπιτώλιο την Τρίτη και προέτρεψε τον βασιλιά να τους συναντήσει. Είπε: «Ο βρετανικός λαός ήταν στην πραγματικότητα πολύ σθεναρός σε αυτό το θέμα του Έπσταϊν, απαιτώντας λογοδοσία και δικαιοσύνη - ισχυρότερος από την αμερικανική κυβέρνηση όσον αφορά την ανάληψη δράσης. Έτσι, ο βασιλιάς δεν χρειάζεται να μπει σε λεπτομέρειες της υπόθεσης του αδελφού του, αλλά απλώς να σταθεί στο πλευρό των επιζώντων και να ζητήσει λογοδοσία σε όλο τον κόσμο».

Η Βρετανίδα δημοσιογράφος Έμιλι Μέιτλις δήλωσε στο podcast του News Agents ότι μέχρι πριν από δύο εβδομάδες της είχαν πει πως η βασίλισσα Καμίλα ήταν «πολύ πρόθυμη» να συναντήσει τα θύματα του Έπσταϊν μαζί με τη Μελάνια Τραμπ. Η Μέιτλις πρόσθεσε: «Είπε: "Έχω περάσει τη ζωή μου αγωνιζόμενη για τις γυναικείες φωνές, έχω περάσει τη ζωή μου αγωνιζόμενη για τα θύματα, θα βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε"».

Ωστόσο, αξιωματούχοι του παλατιού έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξουν συναντήσεις με τους επιζώντες του Έπσταϊν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, επικαλούμενοι νομικές ανησυχίες σχετικά με τις τρέχουσες έρευνες στις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Ο Κάρολος έχει επισκεφθεί τις ΗΠΑ 19 φορές, αλλά αυτή είναι η πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη χώρα από τότε που έγινε βασιλιάς το 2022. Η μητέρα του πραγματοποίησε τέσσερις επίσημη επίσκεψη στη χώρα.

Διαβάστε επίσης