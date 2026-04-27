Τραμπ για Βασιλιά Κάρολο: «Θα είναι πολύ ασφαλής κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα είναι «πολύ ασφαλής» κατά τη διάρκεια της κρατικής του επίσκεψης στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα (27/4)

Νατάσα Παυλοπούλου

O Tραμπ με τον βασιλιά Κάρολο στο Ουίνδσορ το 2025

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα είναι «πολύ ασφαλής» κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με αυξημένα μέτρα ασφάλειας μετά την πρόσφατη επίθεση στον Λευκό Οίκο.
  • Το πρόγραμμα της βασιλικής επίσκεψης θα προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν τη μείωση διπλωματικών εντάσεων.
  • Η επίσκεψη στοχεύει στην ανανέωση της φιλίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, με τον βασιλιά να απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο και συμμετοχή σε επίσημες εκδηλώσεις.
  • Ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα επικοινώνησαν ιδιωτικά με τους Τραμπ για να εκφράσουν συλλυπητήρια μετά την επίθεση στον Λευκό Οίκο.
  • Η επίσκεψη περιλαμβάνει τελετές στην Ουάσινγκτον, Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια και θεωρείται ευκαιρία για διπλωματική ενίσχυση πέρα από τις τρέχουσες κυβερνήσεις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα είναι «πολύ ασφαλής» κατά τη διάρκεια της κρατικής του επίσκεψης στις ΗΠΑ, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει αργότερα σήμερα (27/4). Μετά την επίθεση στο Δείπνο Ανταποκριτών τυο Λευκού Οίκου πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω συνομιλίες για την ασφάλεια μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Μπάκιγχαμ, με το Παλάτι να φροντίζει σχολαστικά για κάθε πτυχή του ταξιδιού.

Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια κατά την επίσκεψη της βασιλικής οικογένειας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην εκπομπή 60 Minutes του CBS την Κυριακή ότι οι χώροι του Λευκού Οίκου, τον οποίο θα επισκεφθεί ο βασιλιάς Κάρολος, είναι «πραγματικά ασφαλείς».

Το πρόγραμμα του Βασιλιά και της Βασίλισσας Καμίλα θα προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ελπίζει ότι αυτό θα μπορούσε να μειώσει τις διπλωματικές εντάσεις.

Ο πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Σερ Κρίστιαν Τέρνερ, δήλωσε ότι η επίσκεψη θα έχει ως στόχο την «ανανέωση και αναζωογόνηση μιας μοναδικής φιλίας» μεταξύ των δύο χωρών. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ πρόσθεσε, είχε μιλήσει με τον Τραμπ την Κυριακή και ότι το ταξίδι θα προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό όπως αναμένεται.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα επικοινώνησαν ιδιωτικά με τους Τραμπ για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους μετά την επίθεση, κατά την οποία ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε ελαφρά και ο πρόεδρος και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ασφαλές μέρος.

Ο πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή: «Νομίζω ότι είναι υπέροχο, θα είναι πολύ ασφαλής... οι χώροι του Λευκού Οίκου είναι πραγματικά ασφαλείς. Αυτή η περιοχή των όχι και τόσο πολλών στρεμμάτων είναι πραγματικά ασφαλής. Και θα μείνει εδώ, πιστεύω ότι θα πάει σε μερικές άλλες τοποθεσίες επειδή είναι εδώ για λίγες μέρες.» «Είναι εξαιρετικός τύπος. Τον καλέσαμε και ανυπομονούμε να έρθει εδώ. Μιλήσαμε σήμερα το πρωί.»

Θα είναι μια επίθεση γοητείας από το Ηνωμένο Βασίλειο, με την παρακολούθηση τελετών στην Ουάσινγκτον και την πραγματοποίηση μιας συμβολικής επίδειξης αλληλεγγύης στο Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Για τον Τραμπ, θα είναι επίσης μια ευκαιρία να εμφανιστεί στην παγκόσμια σκηνή δίπλα σε μέλη της βασιλικής οικογένειας και ίσως μια ευπρόσδεκτη απόσπαση της προσοχής από τις δικές του πολιτικές μάχες. Οπως δήλωσε ο ίδιος στο BBC πιστεύει πως η επίσκεψη θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκατάσταση των σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας: «Απολύτως, η απάντηση είναι ναι».

Ο Τραμπ έχει επικρίνει τον Στάρμερ επειδή δεν υποστηρίζει τις ΗΠΑ στη σύγκρουσή με το Ιράν, ενώ έχουν υπάρξει διαφωνίες μεταξύ των δύο συμμάχων. Η επίσημη επίσκεψη, η οποία θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον, τη Νέα Υόρκη και τη Βιρτζίνια, θα δείξει ότι «η συνεργασία εκτείνεται πολύ πέρα ​​από την εκάστοτε κυβέρνηση», δήλωσε ο πρέσβης Τέρνερ.

Μετά την εκδήλωση στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, κατά την οποία ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα πιουν τσάι με τους Τραμπ, θα παραστούν σε ένα πάρτι στον κήπο με καλεσμένους που έχουν διασυνδέσεις με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κεντρικό θέμα της επίσκεψης θα είναι η ομιλία του Βασιλιά στο Κογκρέσο των ΗΠΑ την Τρίτη, όπου ο Βασιλιάς θα πρέπει να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ της διεκδίκησης των θέσεων της βρετανικής κυβέρνησης και της διατήρησης φιλικών σχέσεων με τον Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα κάνει τις δικές του δηλώσεις σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο.

