Σουδάν: Drone χτήπυσε αγορά γεμάτη κόσμο - Τουλάχιστον 11 νεκροί

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στοχοποίησε αγορά που ήταν γεμάτη κόσμο, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένδεκα ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους χθες Σάββατο στην περιοχή Κορντοφάν (κεντρικά), ένα από τα θέατρα των αγριότερων εχθροπραξιών στον πόλεμο στο Σουδάν, ανακοίνωσε οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η επιδρομή είχε στόχο την κεντρική αγορά της Αμπού Ζαϊέμα, πόλης την οποία έχουν κυριεύσει οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν, σύμφωνα με την Emergency Lawyers, ΜΚΟ η οποία καταγράφει τις φρικαλεότητες που καταγράφονται στον πόλεμο ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τις ΔΤΥ, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμη βαρύτερος, προειδοποίησε η πηγή αυτή.

Η Emergency Lawyers δεν απέδωσε την ευθύνη για την επιδρομή ούτε στη μια ούτε στην άλλη πλευρά. Καμιά από τις δυο δεν έχει αντιδράσει ως αυτό το στάδιο. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, παρόμοιες επιδρομές στοχοποίησαν χωριά και πολιτικά οχήματα στην περιοχή γύρω από την πόλη τις ώρες που προηγήθηκαν.

Δυο αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι χθες drone έπληξε επίσης πρατήριο καυσίμων στην Αλ Ουμπάιντ, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Κορντοφάν, που πολιορκείται από τις ΔΤΥ για μήνες. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ιατρική πηγή.

Οι επιθέσεις αυτές καταγράφτηκαν στο τέλος ιδιαίτερα αιματηρής εβδομάδας στο Κορντοφάν: σχεδόν 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορα πλήγματα στην περιοχή.

Οι επιδρομές με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων παίρνουν ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις στην ένοπλη σύρραξη στη χώρα με την τρίτη μεγαλύτερη έκταση στην Αφρική· κατά υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών, τουλάχιστον 880 άμαχοι σκοτώθηκαν σε πλήγματα που εξαπολύθηκαν από drones μεταξύ του Ιανουαρίου και του Απριλίου.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, πλέον στον τέταρτο χρόνο του, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 200.000 ανθρώπους, κατά ορισμένες --μάλλον συντηρητικές-- εκτιμήσεις, ενώ έχει προκαλέσει αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

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