«Κατάληψη» στη Σούδα από κρουαζιερόπλοια – Πάνω από 4.600 επισκέπτες στο νησί

Ισχυρά σημάδια περαιτέρω ενίσχυσης τα επόμενα χρόνια καταγράφει η κρουαζιέρα στα Χανιά, με τους παράγοντες του κλάδου να εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία του προορισμού.

Χαρακτηριστικό της δυναμικής που αναπτύσσεται αποτελεί η σημερινή διπλή άφιξη κρουαζιερόπλοιων στη Σούδα, η οποία έφερε στην πόλη πάνω από 4.600 επιβάτες.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, το πρωί της Κυριακής κατέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο Star Legend με 274 επιβάτες, ενώ στις 11:30 έδεσε και το εντυπωσιακό Odyssey of the Seas, μήκους 347 μέτρων, μεταφέροντας περίπου 4.400 επιβάτες.

Το εντυπωσιακό Odyssey Of The Seas

Το Star Legend

Σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, τα μηνύματα για το μέλλον της κρουαζιέρας στη Σούδα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

«Η Σούδα υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο θα διατηρήσει την υψηλή θέση της στην κρουαζιερα αλλά θα την επαυξήσει» σημείωσε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Δημήτρης Βιριράκης.

