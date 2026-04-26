ΟΦΗ: Νύφη σταμάτησε με κόρνα το γαμήλιο γλέντι για να πανηγυρίσει τo Κύπελλο - BINTEO

Snapshot Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας μετά από 39 χρόνια, νικώντας τον ΠΑΟΚ με 3

2 στην παράταση.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ γιόρτασαν έντονα τη νίκη σε όλο το Ηράκλειο και στους δρόμους της πόλης.

Μια νύφη στις Αρχάνες Ηρακλείου σταμάτησε το γαμήλιο γλέντι και πανηγύρισε με κόρνα την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Ο καλλιτέχνης Γρηγόρης Σαμόλης έπαιξε λύρα και τραγούδησε οπαδικά συνθήματα, μετατρέποντας τη γαμήλια δεξίωση σε γιορτή για τον ΟΦΗ.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ολόκληρο το Ηράκλειο, μετά τον ιστορικό θρίαμβο του ΟΦΗ το βράδυ του Σαββάτου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η κρητική ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση, έναν τίτλο που περίμενε τριάντα εννέα χρόνια, με τους φιλάθλους να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν την επιτυχία της αγαπημένης τους ομάδας.

Η είδηση της μεγάλης νίκης, ωστόσο, επισκίασε ακόμη και χαρμόσυνα γεγονότα, όπως συνέβη σε έναν γάμο στις Αρχάνες Ηρακλείου. Μια φανατική οπαδός του ΟΦΗ, η οποία παντρευόταν την ώρα του μεγάλου τελικού, δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της όταν ενημερώθηκε για το τελικό αποτέλεσμα.

Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου η νύφη διακρίνεται να ξεσηκώνει τους καλεσμένους και τον γαμπρό. Φορώντας το νυφικό της, έβγαλε μια κόρνα και άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα στην πίστα, ενώ πίσω της στο videowall προβάλλονταν εικόνες του ΟΦΗ.

Τον παλμό των πανηγυρισμών απογείωσε ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης, Γρηγόρης Σαμόλης, ο οποίος ανέλαβε τη μουσική επένδυση της βραδιάς. Με τη λύρα του έδωσε το σύνθημα, τραγουδώντας το γνωστό οπαδικό σύνθημα «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», μετατρέποντας τη γαμήλια δεξίωση σε ένα ασπρόμαυρο πάρτι για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου

Διαβάστε επίσης