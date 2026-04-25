Στο Europa League o ΟΦΗ, στο Conference League ο 4ος της βαθμολογίας

Ο θρίαμβος του ΟΦΗ που κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του, του εξασφαλίζει ευρωπαϊκή συμμετοχή. Οι Κρητικοί θα είναι στα playoffs του Europa League. Έτσι ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού, θα είναι κανονικά στη League Phase του Conference League. Συμμετέχοντας σε φάση ομίλων για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Αυτή η εξέλιξη όμως, επηρεάζει και άλλες ομάδες. Ο τέταρτος της βαθμολογίας – πιθανότατα ο Παναθηναϊκός δηλαδή – υποβιβάζεται στον 2ο προκριματικό του Conference League.

Όσο για τα Playoffs των θέσεων 5-8 και τη «μάχη» της 5ης θέσης, πλέον δεν έχει κανένα νόημα πέρα απ’ το γόητρο. Το Κύπελλο του ΟΦΗ δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο στον πρώτο της συγκεκριμένης διαδικασίας, οπότε Λεβαδειακός και Άρης (κυρίως) που κυνηγούσαν αυτή τη θέση, δεν θα είναι στην Ευρώπη.

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League (ΟΦΗ)

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League