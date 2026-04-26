Σοβαρή περιπέτεια για μοναχό: Επιβίωσε τραυματισμένος για 3 μέρες μέσα σε σπηλιά

Αντιμέτωπος με μία σοβαρή περιπέτεια ήρθε ένας 41χρονος μοναχός ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε στις Αρχές, κατάφερε να παραμείνει ζωντανός για 72 ώρες και σοβαρά τραυματισμένος στο πόδι ύστερα από πτώση που είχε σε χαράδρα μεταξύ Κλήματος Φυτόκου στη Νέα Ιωνία και Μακρινίτσας, στην περιοχή «Βαθύρεμα».

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο μοναχός παρέμεινε για περίπου 72 ώρες σε μία εξαιρετική δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή, όταν και εντοπίστηκε τυχαία το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) από 4 περιπατητές που βρέθηκαν κοντά στο σημείο και άκουσαν τις απεγνωσμένες φωνές του.

Ο μοναχός βρήκε καταφύγιο σε μία σπηλιά όπου παρέμεινε όλα αυτό το διάστημα για να προστατευτεί από το κρύο και πιθανόν από άγρια ζώα.

Οι περιπατητές ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και στήθηκε επιχείρηση για την διάσωσή του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία αργά το βράδυ της Παρασκευής με τον 41χρονος να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Βόλου, εξαντλημένος, αφυδατωμένος και με σοβαρό τραύμα στο πόδι, αλλά εκτός άμεσου κινδύνου για τη ζωή του.

Έπινε νερό από τη σπηλιά για να κρατηθεί στη ζωή

Ο 41χρονος στα πρώτα του λόγια στους πυροσβέστες ανέφερε φανερά τρομαγμένος και εξουθενωμένος από την περιπέτειά του ότι κατάγεται από τον Βόλο.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, γνώριζε καλά και την περιοχή. Έτσι, μόλις τραυματίστηκε και έπεσε στη χαράδρα, κατάφερε με υπεράνθρωπη προσπάθεια να συρθεί σε μια κοντινή σπηλιά, από την οποία αναβλύζει νερό. Εκεί παρέμεινε για περίπου 72 ώρες, πίνοντας μικρές ποσότητες νερού για να αποφύγει την αφυδάτωση και προσπαθώντας να μείνει ξύπνιος, ώστε να μην χάσει τις αισθήσεις του. Η παραμονή του στο σημείο αυτό ήταν ζήτημα επιβίωσης, καθώς οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνησης θα μπορούσε να επιδεινώσει τον τραυματισμό του ή να οδηγήσει σε νέα πτώση.

Ο μοναχός κατάφερε να αντιμετωπίσει την κατάσταση καθώς η ψυχραιμία, η αντοχή και η επιμονή που επέδειξε έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιβίωσή του, σε ένα περιβάλλον που θα μπορούσε εύκολα να αποβεί μοιραίο.

Η επιχείρηση διάσωσης

Στην επιχείρηση διάσωσης έλαβαν μέρος εννέα πυροσβέστες οι οποίοι έφτασαν στη σπηλιά και με φορείο μετέφεραν τον τραυματία για αρκετά μέτρα πεζή, διασχίζοντας δύσβατο και επικίνδυνο έδαφος, όπου κάθε βήμα απαιτούσε προσοχή και συντονισμό, καθώς το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσεγγίσει τη χαράδρα.

Όλοι ένιωσαν ανακούφιση με την ολοκλήρωση της επιχείρησης και ευχήθηκαν στον μοναχό καλή ανάρρωση, ενώ εκείνος, εμφανώς συγκινημένος, εξέφραζε διαρκώς την ευγνωμοσύνη του για τη διάσωσή του, αναγνωρίζοντας πως η έγκαιρη επέμβαση των πεζοπόρων και των σωστικών συνεργείων του έσωσε τη ζωή.

