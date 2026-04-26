Μεγάλη αναστάτωση στο «Νήσος Σάμος»: Ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης από τσιγάρο που άναψε επιβάτης

Αναστάτωση στο «Νήσος Σάμος»: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης
Το νερό δημιούργησε προβλήματα στο πλοίο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σκηνές χάους και πανικού επικράτησαν το βράδυ της Παρασκευής κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη στο πλοίο «Νήσος Σάμος».
Όπως αναφέρει το kalloninews.gr, επιβάτες Ρομά άναψαν τσιγάρο ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό του πλοίο με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης και να εκτοξευθεί νερό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους άλλους επιβάτες.
Δείτε το βίντεο:
Σημειώνεται ότι από το νερό που έπεσε από το σύστημα πυρόσβεσης προκάλεσαν ζημιές στο πλοίο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
