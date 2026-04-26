Τραγωδία στο Παρθένι Αρκαδίας: Νεκρός άνδρας, τον καταπλάκωσε τρακτέρ

Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Ένας άνδρας σκοτώθηκε το πρωί στο Παρθένι Αρκαδίας όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε.
  • Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε κτήμα της περιοχής.
  • Ο άνδρας εργαζόταν στο ΕΚΑΒ και παρά τις προσπάθειες συναδέλφων του να τον επαναφέρουν, δεν επέζησε.
  • Μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Στο σημείο του δυστυχήματος επενέβη η αστυνομία για τη διερεύνηση των συνθηκών.
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στο Παρθένι Αρκαδίας, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, βρισκόταν σε κτήμα της περιοχής όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ συνάδελφοί του επιχείρησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

