Τραγωδία στο Παρθένι Αρκαδίας: Νεκρός άνδρας, τον καταπλάκωσε τρακτέρ

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στο Παρθένι Αρκαδίας, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν στο ΕΚΑΒ, βρισκόταν σε κτήμα της περιοχής όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ συνάδελφοί του επιχείρησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

