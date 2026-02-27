Αγρότης 86 ετών αρνήθηκε 15 εκατ. δολάρια για data center AI: «Δεν ήθελα να καταστραφεί η γη μου»
Ένας 86χρονος στις ΗΠΑ απέρριψε προσφορά άνω των 15 εκατ. δολαρίων από εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ για κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, κρατώντας τη γη του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια απόφαση που προκάλεσε αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά έναν 86χρονο αγρότη, ο οποίος αρνήθηκε πρόταση άνω των 15 εκατομμυρίων δολαρίων από εταιρείες της Silicon Valley για την αγορά της γης του με σκοπό την κατασκευή κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χωριό στην Ισπανία πωλείται όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα Mercedes GLB στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
09:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χρυσή Αυγή: Στις 4 Μαρτίου η απόφαση του Εφετείου
09:09 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Μόνο εσύ, Πανάθα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Αχαΐα
08:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Μεθυσμένος άντρας ξυλοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ
07:56 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αυξήσεις στις συντάξεις των ενστόλων και αναδρομικά
05:58 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
05:26 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
19:23 ∙ WHAT THE FACT