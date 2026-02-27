Η Μαγνητική Τομογραφία 3Τ στις παθήσεις του Νευρικού Συστήματος

Η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) αποτελεί βασικό εργαλείο στη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του Κεντρικού και του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη συστημάτων υψηλής ισχύος, όπως ο Μαγνητικός Τομογράφος 3 Tesla (3T), τα οποία προσφέρουν σημαντικά βελτιωμένη ευκρίνεια και μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια σε σχέση με τους παλαιότερους μαγνήτες.

Δρ. Γεώργιος Βελονάκης, Διευθυντής του Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας στο Affidea neuraCare Athens

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας 3T στη Νευρολογία

Η υψηλότερη ένταση του μαγνητικού πεδίου επιτρέπει λεπτομερέστερη απεικόνιση της ανατομίας του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Η τεχνολογία αυτή διευκολύνει την αναγνώριση μικρού μεγέθους βλαβών, την εκτίμηση φλεγμονωδών αλλοιώσεων και τη χαρτογράφηση νευρικών οδών με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Επιπλέον, η βελτιωμένη ποιότητα εικόνας συμβάλλει ουσιαστικά στην:

Υψηλότερη ευαισθησία στη διάγνωση απομυελινωτικών νοσημάτων , όπως η Πολλαπλή Σκλήρυνση

, όπως η Εκτίμηση αγγειακών παθήσεων , μικροαγγειοπαθειών και αγγειίτιδων που προσβάλλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα

, μικροαγγειοπαθειών και αγγειίτιδων που προσβάλλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα Διερεύνηση επιληψίας , ιδίως σε περιπτώσεις όπου απαιτείται λεπτομερής απεικόνιση ανατομικών δομών, όπως του ιππόκαμπου και γενικότερα του φλοιού

, ιδίως σε περιπτώσεις όπου απαιτείται λεπτομερής απεικόνιση ανατομικών δομών, όπως του ιππόκαμπου και γενικότερα του φλοιού Απεικόνιση κινητικών διαταραχών , όπως η νόσος Parkinson και τα Parkinson plus σύνδρομα

, όπως η νόσος και τα Parkinson plus σύνδρομα Διαγνωστική προσέγγιση όγκων του ΚΝΣ με μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερο προεγχειρητικό σχεδιασμό

του ΚΝΣ με μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερο προεγχειρητικό σχεδιασμό Ευκρινέστερη απεικόνιση δομών βάσης κρανίου, εγκεφαλικών συζυγιών (κρανιακών νεύρων), οφθαλμικών κόγχων και τουρκικού εφιππίου - υπόφυσης

Ανάδειξη και μελέτη των νευρικών πλεγμάτων και των περιφερικών νεύρων

Εξειδικευμένα πρωτόκολλα προηγμένης απεικόνισης

Τα σύγχρονα συστήματα 3T υποστηρίζουν μια σειρά εξειδικευμένων τεχνικών, όπως:

Αγγειογραφίες και φλεβογραφίες υψηλής ευκρίνειας

υψηλής ευκρίνειας Ογκομετρική ανάλυση για αξιολόγηση νευροεκφυλιστικών νοσημάτων

για αξιολόγηση νευροεκφυλιστικών νοσημάτων Δεσμιδογραφία με τεχνική Diffusion Tensor Imaging (DTI) για ανασύνθεση νευρικών δεματίων σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα και προεγχειρητικό σχεδιασμό ογκολογικών περιστατικών

για ανασύνθεση νευρικών δεματίων σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα και προεγχειρητικό σχεδιασμό ογκολογικών περιστατικών Μελέτη αιμάτωσης ( Perfusion ), με και χωρίς χρήση σκιαγραφικού, για τη μελέτη εγκεφαλικών εξεργασιών, αγγειακών βλαβών και εκφυλιστικών νοσημάτων

), με και χωρίς χρήση σκιαγραφικού, για τη μελέτη εγκεφαλικών εξεργασιών, αγγειακών βλαβών και εκφυλιστικών νοσημάτων MR φασματοσκοπία (Spectroscopy) για εκτίμηση του μεταβολικού προφίλ αλλοιώσεων του εγκεφάλου και εγκεφαλικών περιοχών

για εκτίμηση του μεταβολικού προφίλ αλλοιώσεων του εγκεφάλου και εγκεφαλικών περιοχών Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) για αξιολόγηση της λειτουργίας του εγκεφάλου και χαρτογράφηση συγκεκριμένων κέντρων

για αξιολόγηση της λειτουργίας του εγκεφάλου και χαρτογράφηση συγκεκριμένων κέντρων Μαγνητική Νευρογραφία Περιφερικών Νεύρων και Νευρικών Πλεγμάτων

Η σημασία της ορθής επιλογής πρωτοκόλλου

Η Μαγνητική Τομογραφία 3 Tesla δεν είναι απλώς ένα ισχυρότερο μηχάνημα· απαιτεί εξειδικευμένη γνώση για τη σωστή επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων πρωτοκόλλων ανάλογα με το κλινικό ερώτημα. Η ορθή προετοιμασία του ασθενούς, η προσαρμογή των παραμέτρων σε κάθε ξεχωριστό κλινικό ερώτημα και η εμπειρία της ιατρικής ομάδας είναι εξίσου σημαντικές για την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Στο Affidea neuraCare Athens χρησιμοποιούμε πρωτόκολλα ειδικά προσαρμοσμένα για παθήσεις του Νευρικού Συστήματος, με στόχο τη μέγιστη διαγνωστική ακρίβεια και την ασφαλή, εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη αξιολόγηση κάθε ασθενούς.

