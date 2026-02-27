Δυνατά παιχνίδια στη Super League με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

Τέσσερις αγωνιστικές απομένουν για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος της Super League και η μάχη για τον τίτλο έχει φουντώσει.

Πρωτοπόρος είναι η ΑΕΚ με 52 βαθμούς και ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 50 και ο ΠΑΟΚ με 47 και 1 αγώνα λιγότερο. Και οι 3 ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο αγωνίζονται την Κυριακή. Στις 16:00 ο Ολυμπιακός παίζει στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό, στις 17:30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο και στις 19:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης.

Την Κυριακή, στις 20:00, διεξάγεται και ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Την 4η θέση των playoffs θέλουν να εξασφαλίσουν οι «πράσινοι» οι οποίοι πλησίασαν στους 3 βαθμούς τον Λεβαδειακό κι έχουν και 1 αγώνα λιγότερο. Το Σάββατο, στις 20:00, ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά.

Μάχη για τον τίτλο γίνεται και στην Premier League. Η Άρσεναλ προηγείται με 61 βαθμούς και η Μάντσεστερ Σίτι την κυνηγάει με 56 βαθμούς και 1 αγώνα λιγότερο.

Το Σάββατο, στις 19:30, η Μάντσεστερ Σίτι παίζει εκτός έδρας με την Λιντς, ενώ την Κυριακή, στις 18:30, διεξάγεται το ντέρμπι Άρσεναλ-Τσέλι.

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός

Μεχντί Ταρέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει

Μεχντί Ταρέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 2.5 γκολ

0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Βόλος-ΑΕΚ

0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Γιόβιτς Λούκα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει

Βάργκα Μπαρνάμπας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης

Γιακουμάκης Γιώργος να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει

0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Ζίβκοβιτς Άντρια να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει

Παναθηναϊκός-Άρης

0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Ανδρέας Τετέι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει

Ανδρέας Τετέι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Παναθηναϊκός να κερδίσει & Under 3.5 γκολ

Άρσεναλ-Τσέλσι

Over 0.5 Άρσεναλ γκολ & Over 5.5 Άρσεναλ κόρνερ

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 7.5 κόρνερ

Over 2.5 γκολ & Over 7.5 κόρνερ

