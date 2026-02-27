Δυνατά παιχνίδια στη Super League με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

Μάχη για τον τίτλο και την τέταρτη θέση των playoffs

Newsbomb

Δυνατά παιχνίδια στη Super League με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερις αγωνιστικές απομένουν για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος της Super League και η μάχη για τον τίτλο έχει φουντώσει.

Πρωτοπόρος είναι η ΑΕΚ με 52 βαθμούς και ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 50 και ο ΠΑΟΚ με 47 και 1 αγώνα λιγότερο. Και οι 3 ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο αγωνίζονται την Κυριακή. Στις 16:00 ο Ολυμπιακός παίζει στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό, στις 17:30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο και στις 19:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης.

Την Κυριακή, στις 20:00, διεξάγεται και ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Την 4η θέση των playoffs θέλουν να εξασφαλίσουν οι «πράσινοι» οι οποίοι πλησίασαν στους 3 βαθμούς τον Λεβαδειακό κι έχουν και 1 αγώνα λιγότερο. Το Σάββατο, στις 20:00, ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά.

Μάχη για τον τίτλο γίνεται και στην Premier League. Η Άρσεναλ προηγείται με 61 βαθμούς και η Μάντσεστερ Σίτι την κυνηγάει με 56 βαθμούς και 1 αγώνα λιγότερο.

Το Σάββατο, στις 19:30, η Μάντσεστερ Σίτι παίζει εκτός έδρας με την Λιντς, ενώ την Κυριακή, στις 18:30, διεξάγεται το ντέρμπι Άρσεναλ-Τσέλι.

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου & είσαι πιο κοντά στη νίκη

Αμέτρητες αγορές και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn για τη Super League και την Premier League. Προσφέρονται και οι προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Boost Νίκης» και «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Στα καταστήματα Allwyn θα βρείτε και πολλά Bet Builder Ready για τα κορυφαία παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τη Super League και την Premier League:

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός

  • Μεχντί Ταρέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει
  • Μεχντί Ταρέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 2.5 γκολ
  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Βόλος-ΑΕΚ

  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Γιόβιτς Λούκα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει
  • Βάργκα Μπαρνάμπας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης

  • Γιακουμάκης Γιώργος να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει
  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Ζίβκοβιτς Άντρια να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει

Παναθηναϊκός-Άρης

  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Ανδρέας Τετέι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει
  • Ανδρέας Τετέι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Παναθηναϊκός να κερδίσει & Under 3.5 γκολ

Άρσεναλ-Τσέλσι

  • Over 0.5 Άρσεναλ γκολ & Over 5.5 Άρσεναλ κόρνερ
  • Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 7.5 κόρνερ
  • Over 2.5 γκολ & Over 7.5 κόρνερ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:28ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ρωγμές και φθορές στην πεζογέφυρα της Βλαχέραινας μετά τις βροχοπτώσεις

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Μητέρα εγκατέλειψε το παιδί της στο βουνό επειδή ήταν άτακτο

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Φλωρίδης για Τέμπη: Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αποκλείσει τη συνδρομή εργαστηρίων ή εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Δυνατά παιχνίδια στη Super League με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

11:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Ο Παναθηναϊκός κράτησε την Ελλάδα στη «μάχη» της 10ης θέσης - Η βαθμολογία

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από νέα μελέτη: Τα συστήματα ΑΙ είναι πιο πρόθυμα από τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Η γυναίκα μου έκλαιγε με το βίντεο της Καρυστιανού - Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί, σοκαρίστηκαν πολλοί γονείς»

11:00ΥΓΕΙΑ

Η Μαγνητική Τομογραφία 3Τ στις παθήσεις του Νευρικού Συστήματος

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Διεύρυνση δικτύου στην περιφέρεια

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς επί Τσίπρα

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Πολίτες συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης, ακυρώνονται πτήσεις, εκκενώνονται πρεσβείες - Ανησυχία για την ένταση Ιράν-ΗΠΑ

10:29ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Έκαψαν» τους Λέικερς οι Σανς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

10:28LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχη για δυνατούς παίκτες στη βραδινή ζώνη – Ένας μόνο νικητής

10:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύγχρονο πλαίσιο για τη στεγαστική αρωγή: Ταχύτερες αποζημιώσεις μετά από φυσικές καταστροφές

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Προσπάθησε να αγοράσει παλάτι στο Μαρόκο μια ημέρα πριν συλληφθεί

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τίμησε τη μνήμη της Αντιγόνης Πανέλλη ο πρωθυπουργός - Άφησε ένα λουλούδι στο γραφείο της στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών

10:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Μαθαίνουν αντιπάλους Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Πότε είναι οι κληρώσεις και οι πιθανοί αντίπαλοι

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Τέξας: Ο στρατός κατέρριψε κατά λάθος αμερικανικό drone

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος με τραύματα από μαχαίρι - Στο νοσοκομείο ακόμη ένας ανήλικος

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό στην Ισπανία πωλείται όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος με τραύματα από μαχαίρι - Στο νοσοκομείο ακόμη ένας ανήλικος

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Ομολόγησε ο γιος του 50χρονου τη δολοφονία του πατέρα του

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Πολίτες συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης, ακυρώνονται πτήσεις, εκκενώνονται πρεσβείες - Ανησυχία για την ένταση Ιράν-ΗΠΑ

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Χαλκιδική: Σε γυναίκα ανήκει η ακέφαλη σορός - Εντοπίστηκαν και άλλες σακούλες με οστά

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Η γυναίκα μου έκλαιγε με το βίντεο της Καρυστιανού - Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί, σοκαρίστηκαν πολλοί γονείς»

06:23ΕΛΛΑΔΑ

«Απαγορεύεται να αναφερθείτε ξανά στο 57, είστε πολιτικός» - Βουτσινά κατά Καρυστιανού για το σποτάκι της επετείου των Τεμπών

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Αν οι αριθμοί δεν συμφωνούν μαζί σας τόσο χειρότερα για τους αριθμούς»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - Τρεις τραυματίες

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί

07:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στις συντάξεις των ενστόλων και αναδρομικά

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στον Μόρνο - 708 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:23WHAT THE FACT

Μερομήνια 2026: Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη καιρού για το φετινό Πάσχα

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

11:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Ο Παναθηναϊκός κράτησε την Ελλάδα στη «μάχη» της 10ης θέσης - Η βαθμολογία

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Η εκκλησία «απαντά» στην εγκληματικότητα: Ο ιερέας που τοποθέτησε ρολά ασφαλείας στον ναό του μιλά στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ