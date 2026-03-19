Αμερικανός αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ: Στη Σούδα είδα το αντιτορπιλικό που κατέρριψε τον πρώτο πύραυλο

Την βοήθεια της Ελλάδας με αφορμή τη σημερινή αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων από τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, εξήρε ο Matthew Whitaker, Πρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Matthew Whitaker, βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι για τον στρατηγικό ρόλο της ΝΑ Ευρώπης καθώς και το μέλλον του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του 4ου Φόρουμ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

«Είναι μια ιστορική μέρα γιατί έχουμε μια επιτυχή ανάπτυξη του συστήματος Patriot, δείχνει πόσο σοβαρά έχει πάρει η Ελλάδα την άμυνα και πόσο σοβαρά έχουν πάρει τους συμμάχους τους. Δείχνει ότι την εκπαίδευση που έχει πάρει ο στρατός και πόσο ικανοί είναι για να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους. Τα συστήματα είναι πολύ ακριβά και είναι πολύ σημαντικό.

Ήμουν στη Σούδα και είδα τον καταστροφέα πυραύλων μας τον USS Bulkeley (σ.σ. DDG-84 το οποίο ανήκει στην κλάση Arleigh Burke) που σταμάτησε τον πρώτο πύραυλο που ήθελε να πλήξει νατοϊκό χώρο (σ.σ. εννοεί ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία).

Δεν είναι πια υποθετικά σενάρια. Όλα αυτά προστατεύουν τα συμφέροντά μας. Αυτό που ήθελε να πει ο πρόεδρος Τραμπ στους συμμάχους είναι πως δεν έχει να κάνει μόνο με τις ΗΠΑ αλλά είναι παγκόσμιο. Δεν θα γίνουμε θύματα του Ιράν. Η Ελλάδα συνεισφέρει ό,τι μπορεί», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Εικάζεται ότι όταν αναφέρεται σε νατοϊκό χώρο, εννοεί την Τουρκία.

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας επισήμανε σχετικά:

«Μας κάλεσε η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό που κάνουμε στο Βασίλειο είναι να προστατεύσουμε κάθε πολίτη της ΕΕ και του κόσμου γιατί η τιμή του πετρελαίου είναι πολύ σημαντική. Αν καταστραφούν τα διυλιστήρια και οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου θα επιστρέψουμε σε πρωτόγονες εποχές. Προστατεύουμε μια χώρα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αλλά και κάθε Έλληνα και Ευρωπαίο πολίτη. Είμαι περήφανος για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν είμαι χαρούμενος σε περίοδο πολέμου, αλλά είμαι πολύ περήφανος»

