Έρευνα: Οι γυναίκες είναι 21% πιο πιθανό να επιβιώσουν από 12 τύπους καρκίνου – Ποιοι είναι

Ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών υποδηλώνει ότι το βιολογικό φύλο μπορεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα θεραπειών καρκίνου περισσότερο απ’ ό,τι είχε γίνει κατανοητό προηγουμένως.

Μια πρόσφατη μελέτη μεγάλης κλίμακας διαπίστωσε ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να επιβιώσουν από διάφορους τύπους καρκίνου, ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία και το στάδιο κατά τη διάγνωση.

Αλλά τα ευρήματα δεν αφορούν μόνο το ποιος επιβιώνει περισσότερο. Θέτουν επίσης βαθύτερα ερωτήματα σχετικά με το πώς ο καρκίνος συμπεριφέρεται διαφορετικά στους άνδρες και τις γυναίκες, και γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the National Cancer Institute, ανέλυσε τα αποτελέσματα επιβίωσης σε πολλαπλούς τύπους καρκίνου και διαπίστωσε ότι οι γυναίκες ασθενείς με καρκίνο είχαν κατά μέσο όρο 21% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με τους άνδρες σε 12 τύπους προχωρημένου καρκίνου.

Οι καρκίνοι στους οποίους οι γυναίκες παρουσίασαν καλύτερη επιβίωση περιελάμβαναν:

  1. Καρκίνος του πνεύμονα
  2. Καρκίνος του παχέος εντέρου
  3. Καρκίνος της ουροδόχου κύστης
  4. Καρκίνος των νεφρών
  5. Καρκίνοι κεφαλής και τραχήλου
  6. Καρκίνος του οισοφάγου
  7. Καρκίνος του ήπατος
  8. Καρκίνος του παγκρέατος
  9. Καρκίνος του στομάχου
  10. Μελάνωμα
  11. Λευχαιμία
  12. Πολλαπλό μυέλωμα

Σε αυτές τις παθήσεις, οι γυναίκες γενικά παρουσίασαν χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας και καλύτερα συνολικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τους άνδρες.

Γιατί οι γυναίκες δείχνουν καλύτερα ποσοστά επιβίωσης

Οι ερευνητές υποδηλώνουν ότι διάφοροι επικαλυπτόμενοι παράγοντες μπορεί να εξηγούν αυτήν τη διαφορά.

1. Βιολογικές και ορμονικές διαφορές

Οι ορμόνες του φύλου, ιδιαίτερα τα οιστρογόνα, μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι όγκοι και τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται στον καρκίνο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε:

  • Βραδύτερη εξέλιξη του όγκου
  • Πιο αποτελεσματικές ανοσολογικές αποκρίσεις
  • Καλύτερη απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος

Οι γυναίκες τείνουν να έχουν ισχυρότερες ανοσολογικές αποκρίσεις από τους άνδρες, κάτι που μπορεί να βοηθήσει το σώμα να ανιχνεύει και να καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα πιο αποτελεσματικά.

Ωστόσο, αυτή η αυξημένη ανοσολογική δραστηριότητα συνδέεται επίσης με υψηλότερο κίνδυνο αυτοάνοσων νοσημάτων, υπογραμμίζοντας μια βιολογική «αντιστάθμιση».

2. Γενετικοί και κυτταρικοί παράγοντες

Οι διαφορές στην έκφραση γονιδίων και στους μηχανισμούς κυτταρικής επιδιόρθωσης μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ο καρκίνος αναπτύσσεται και ανταποκρίνεται στη θεραπεία στους άνδρες έναντι των γυναικών.

Το «κόστος» πίσω από το πλεονέκτημα επιβίωσης

Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι καλύτερα ποσοστά επιβίωσης δεν σημαίνουν λιγότερες επιπλοκές. Οι γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν:

  • Πιο σοβαρές παρενέργειες από τη θεραπεία
  • Μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία τους
  • Υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών από τη θεραπεία

Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ τα ποσοστά επιβίωσης μπορεί να είναι υψηλότερα, το βάρος της θεραπείας μπορεί επίσης να είναι μεγαλύτερο.

Γιατί αυτά τα ευρήματα έχουν σημασία

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της εξατομικευμένης ιατρικής. Η κατανόηση των διαφορών στον καρκίνο, οι οποίες βασίζονται στο φύλο του/της ασθενούς, μπορεί να βοηθήσει στην:

  • βελτίωση των στρατηγικών θεραπείας
  • πιο αποτελεσματική προσαρμογή των θεραπειών
  • μείωση των παρενεργειών

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι ο καρκίνος δεν είναι μια ομοιόμορφη ασθένεια: τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τους ατομικούς βιολογικούς παράγοντες.

Συχνές Ερωτήσεις

Σημαίνει αυτό ότι οι άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο συνολικά;

Σε πολλούς καρκίνους, οι άνδρες τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας. Αυτή η μελέτη προσθέτει στοιχεία, ότι τα αποτελέσματα επιβίωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το φύλο, αλλά ο κίνδυνος εξαρτάται επίσης από τον τρόπο ζωής, τη γενετική και την πρόσβαση στην περίθαλψη.

Οφείλονται αυτές οι διαφορές στη βιολογία ή στη συμπεριφορά;

Και τα δύο πιθανότατα παίζουν ρόλο. Βιολογικές διαφορές όπως οι ορμόνες και η ανοσολογική απόκριση είναι σημαντικές, αλλά και οι συμπεριφορικοί παράγοντες, όπως το κάπνισμα, η ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης και η έγκαιρη ανίχνευση επηρεάζουν επίσης τα αποτελέσματα.

Θα αλλάξουν οι θεραπείες για τον καρκίνο με βάση αυτά τα ευρήματα;

Έρευνες σαν κι αυτή υποστηρίζουν την στροφή προς πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις, αλλά οι αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας συνήθως απαιτούν περαιτέρω μελέτη και επικύρωση.

Θα πρέπει οι άνδρες να ελέγχονται διαφορετικά;

Οι συστάσεις ελέγχου βασίζονται σε παράγοντες κινδύνου και στοιχεία για κάθε τύπο καρκίνου. Ενώ οι διαφορές φύλου είναι σημαντικές, οι κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου δεν έχουν ακόμη διαφοροποιηθεί ευρέως με βάση μόνο αυτά τα ευρήματα.

Συμπέρασμα

Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει ένα σημαντικό μοτίβο: οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν από αρκετούς σοβαρούς καρκίνους, πιθανώς λόγω ενός συνδυασμού βιολογικών και ανοσολογικών παραγόντων. Ταυτόχρονα, αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να συνοδεύεται από αυξημένες προκλήσεις, που σχετίζονται με τη θεραπεία.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, αυτά τα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση πιο εξατομικευμένων και αποτελεσματικών προσεγγίσεων στη φροντίδα του καρκίνου, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

