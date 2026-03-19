Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

Το ελληνικό σύστημα Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το 2021 αναχαίτισε σήμερα δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους σε μια αμυντική ενέργεια, όπως της χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η αποστολή των Patriot εντάσσεται στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» και υποστηρίζει την αεράμυνα κρίσιμων υποδομών στη βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού. Η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας επικυρώθηκε από τη Βουλή τον Ιούλιο του 2024 με τη στήριξη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ενώ το ΚΚΕ και άλλα κόμματα ψήφισαν κατά.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας εστάλη το 2021 για να ενισχύσει την περιφερειακή αεράμυνα και να προάγει τη στρατιωτική συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το έμβλημα της Ελληνικής Δύναμης που βρίσκεται στα εδάφη τη Σαουδικής Αραβίας.

«Χείρες αμύνειν εισί και ημίν» (δηλαδή Έχουμε και εμείς χέρια, δηλαδή τη δύναμη να αμυνθούμε). Αυτό λέει το έμβλημα της 350 ΠΚΒ της ΕΛΔΥΣΑ, το προσωπικό της οποίας κατέρριψε με το σύστημα Patriot δύο βλήματα του Ιράν.

Ομήρου Ιλιάδα Ν 814:

Και πρώτος ο Αίας τον προκάλεσε, κάνοντας βήματα μεγάλα· «δαιμονισμένε έλα σιμά· γιατί προσπαθείς να φοβίσει έτσι τους Αργείους; Καθόλου βέβαια δεν είμαστε άπειροι στη μάχη, μόνο κακοπάθαμε οι Αχαιοί από την ολέθρια μάστιγα του Δία. Αλήθεια, βέβαια ίσως ελπίζει η ψυχή σου πως τα πλοία μας θα πατήσεις, αλλά και εμείς έχουμε χέρια να αμυνθούμε αμέσως».

