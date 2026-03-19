Ο Τραμπ «πάγωσε» την Τακαΐτσι: «Γιατί δεν μας είπες για το Περλ Χάρμπορ;» - Βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πάγωσε» την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στο Οβάλ Γραφείο με ένα αστείο για το Περλ Χάρμπορ.

Απαντώντας σε ερώτηση Ιάπωνα δημοσιογράφου σχετικά με το γιατί δεν είχε προειδοποιήσει τους συμμάχους του για την επίθεση στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με ένα χαμόγελο, θυμούμενος μια από τις χειρότερες επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών: «Ήθελα το στοιχείο του αιφνιδιασμού! Ποιος ξέρει καλύτερα από τους Ιάπωνες; Επειδή δεν μας προειδοποιήσατε για το Περλ Χάρμπορ».