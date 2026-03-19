Τραμπ: «Είπα στο Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν θα το κάνει»

«Όχι, δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά. Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν στέλνω στρατεύματα». Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν σκόπευε να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν.

«Η Ιαπωνία κάνει το καθήκον της στο Ιράν, όχι όπως το ΝΑΤΟ»

«Νομίζω ότι η Ιαπωνία κάνει το καθήκον της στο Ιράν, όχι όπως το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς υποδεχόταν τον Ιάπωνα πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο.

«Το Ιράν αποτελεί απειλή, η εισβολή μας θα τελειώσει σύντομα»

Το Ιράν αποτελεί σοβαρή απειλή για τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο: «Η εισβολή μας θα τελειώσει σύντομα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ: «Νόμιζα ότι το οικονομικό κόστος του πολέμου θα ήταν χειρότερο»

«Νόμιζα ότι θα ήταν χειρότερα», αλλά «θα τελειώσει σύντομα». Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το είπε αυτό στην ομιλία του στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία.

Trump on Iran: "I'm not putting troops anywhere, and if I were, I certainly wouldn’t tell you." pic.twitter.com/suLm9oWOju — Rob (@_ROB_29) March 19, 2026

