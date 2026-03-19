Έξι χώρες έτοιμες να συμβάλλουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία ζητούν την άμεση παύση των ιρανικών επιθέσεων και του πρακτικού αποκλεισμού της στρατηγικής διόδου.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πλοία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ εν μέσω των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

EPA
Σε μια κοινή παρέμβαση το μεσημέρι της Πέμπτης - που αποκτά διαστάσεις μετά το αμερικάνικο κατηγορώ προς τους συμμάχους τους - οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Ιαπωνίας κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις απειλές και τις εχθροπραξίες στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ενώ δήλωσαν έτοιμες να συμμετέχουν σε σχέδιο για την διασφάλιση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με την κοινή τους δήλωση, η Τεχεράνη οφείλει να τερματίσει τη ναρκοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, καθώς και τις επιθέσεις με drones και πυραύλους που στοχεύουν στην παρεμπόδιση της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Οι έξι χώρες καταδίκασαν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις σε άοπλα εμπορικά σκάφη στον Κόλπο, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρή αναταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία δήλωσαν την ετοιμότητά τους να συμβάλουν σε ένα σχέδιο για τη διασφάλιση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει κλείσει εν μέρει από το Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ,

Οι έξι υπογράμμισαν ότι οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με τον de facto αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από τις ιρανικές δυνάμεις, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των διεθνών κανόνων. Όπως ανακοινώθηκε από το Λονδίνο, η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, με τα κράτη αυτά να δηλώνουν έτοιμα να εφαρμόσουν ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης.

