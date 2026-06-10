Η επόμενη μέρα της υγείας βρίσκεται στο σπίτι μας

Σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια έχει βρεθεί κάποια στιγμή αντιμέτωπη με την ίδια πρόκληση. Ένα πρόβλημα υγείας, μια νοσηλεία, ένα εξιτήριο. Και έπειτα έρχεται η επιστροφή στο σπίτι.

Εκεί τελειώνει ο ρόλος του νοσοκομείου και ξεκινά η προσπάθεια της οικογένειας να οργανώσει την επόμενη ημέρα. Να βρει τους κατάλληλους επαγγελματίες, να συντονίσει τις απαραίτητες υπηρεσίες και να εξασφαλίσει ότι ο άνθρωπός της θα συνεχίσει να λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται.

Για κάποιους πρόκειται για έναν ηλικιωμένο γονιό που χρειάζεται καθημερινή νοσηλευτική υποστήριξη. Για άλλους, έναν άνθρωπο που επιστρέφει στο σπίτι μετά από μια επέμβαση και χρειάζεται παρακολούθηση, αλλαγές τραυμάτων ή συνέχιση της θεραπείας του. Μπορεί να είναι η διαχείριση ενός ουροκαθετήρα, η περιποίηση μιας κατάκλισης ή οποιαδήποτε άλλη νοσηλευτική πράξη που απαιτεί γνώση, εμπειρία και συνέπεια.

Σε άλλες περιπτώσεις, πρόκειται για ένα παιδί που χρειάζεται λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία, έναν ασθενή που προσπαθεί να ανακτήσει την κινητικότητα και την αυτονομία του μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή έναν σοβαρό τραυματισμό με τη βοήθεια φυσικοθεραπευτή, μια νέα μητέρα που χρειάζεται την υποστήριξη μιας μαίας ή έναν άνθρωπο που αναζητά ψυχολογική υποστήριξη σε μια απαιτητική περίοδο της ζωής του.

Και πολλές φορές η ανάγκη είναι ακόμη πιο απλή αλλά εξίσου σημαντική: μια ακτινογραφία, ένας υπέρηχος ή μια άλλη διαγνωστική εξέταση που πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, με ασφάλεια στον χώρο του ασθενούς χωρίς την ταλαιπωρία μιας μετακίνησης.

Οι υπηρεσίες υγείας στο σπίτι και ο ρόλος της τεχνολογίας

Η κατ’ οίκον φροντίδα δεν αφορά πλέον μόνο ειδικές ή έκτακτες περιπτώσεις. Αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης υγειονομικής πραγματικότητας, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στο περιβάλλον όπου αισθάνονται πιο ασφαλείς: στο σπίτι τους.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, δημιουργήθηκε το instahealth, μια ελληνική πλατφόρμα που διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας κατ’ οίκον, συνδέοντας τους πολίτες με επαγγελματίες και παρόχους υγείας σε όλη τη χώρα.

Μέσα από το instahealth, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης, μαιευτικής φροντίδας, υπηρεσίες φροντιστών κατ’ οίκον, ασθενοφόρα και διαγνωστικές υπηρεσίες στο σπίτι, όπως ακτινογραφίες, υπερήχους και τρίπλεξ .

Πέρα όμως από τις υπηρεσίες, η φιλοσοφία του εγχειρήματος παραμένει απλή: να μειώσει την απόσταση ανάμεσα στην ανάγκη και τη λύση. Να δώσει στις οικογένειες τη δυνατότητα να βρίσκουν ευκολότερα τη βοήθεια που χρειάζονται και στους επαγγελματίες υγείας έναν σύγχρονο τρόπο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Το instahealth έρχεται να δώσει απάντηση σ' ένα πρόβλημα που ο χρόνος, η αξιοπιστία και η σωστή φροντίδα έχουν μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε άλλο.

Με το instahealth η υγεία είναι στο σπίτι, πιο κοντά από ποτέ.