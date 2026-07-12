Φωτιά στο Δελβινάκι Ηπείρου - Στη μάχη τρία εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Ανθή Κουρεντζή

Φωτιά στο Δελβινάκι Ηπείρου - Στη μάχη τρία εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δελβινάκι Ηπείρου.

Στο έργο κατάσβεσης έχουν σπεύσει και επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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