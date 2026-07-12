Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο – Καίει χαμηλή βλάστηση
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη
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Φωτιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα.
Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα.
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