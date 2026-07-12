Φωτιά στην ακτή Νηρέως στο Αλιβέρι - Στην μάχη και ένα ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστη στην ακτή Νηρέως στο Αλιβέρι.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 1 έλικόπτερο.

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