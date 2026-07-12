Πάτρα: Φωτιά ξέσπασε σε οχήματα σε πυλωτή πολυκατοικίας - Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οχήματα σταθμευμένα στην πυλωτή πολυκατοικίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην οδό Ηλείας, λίγο πιο κάτω από την πλατεία Ομονοίας. Σύμφωνα με το pelop.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε δίκυκλο που βρισκόταν σταθμευμένο στην πυλωτή της πολυκατοικίας.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δύο επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν ολόκληρο το κτίριο, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Παράλληλα, οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια από τα διαμερίσματά δύο ηλικιωμένους και έναν ασθενή, καθώς οι φλόγες είχαν φτάσει μέχρι τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, με διασώστες να τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Παρά την ένταση της πυρκαγιάς και την επιχείρηση εκκένωσης, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να οφείλεται σε εμπρησμό. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται το πόρισμα των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής.

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