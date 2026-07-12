Ημαθία: Φωτιά σε εμπορική αμαξοστοιχία μετά το Πλατύ – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί αρκετά μέτρα νωρίτερα πριν από τον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατέος στο σύστημα πέδησης και τις μπαταρίες

Newsbomb

Ημαθία: Φωτιά σε εμπορική αμαξοστοιχία μετά το Πλατύ – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά λίγο πριν από τις 05:00 της Κυριακής (12/07) εκδηλώθηκε σε εμπορική αμαξοστοιχία με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατέος, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί αρκετά μέτρα νωρίτερα πριν από τον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατέος στο σύστημα πέδησης και τις μπαταρίες, όπως μεταδίδει το emvolos.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αλεξάνδρειας, οι οποίες έθεσαν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο και την κατέσβησαν, αποτρέποντας την επέκταση στα ξερά χόρτα που βρίσκονται κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής.

Αναμένεται η άφιξη τεχνικού συνεργείου για την αποκατάσταση της γραμμής και την απομάκρυνση της αμαξοστοιχίας για να μπορέσει να αποδοθεί η γραμμή στην κυκλοφορία.

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