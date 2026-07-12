Πεπ Γκουαρντιόλα: Ο εκλεκτός των Μαλντίνι και Λεονάρντο για την αναγέννηση της εθνικής Ιταλίας

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά το τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι και οι επίδοξοι «μνηστήρες» καραδοκούν. Η εθνική Ιταλίας είναι ένας από αυτούς, μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Τζενάρο Γκατούζο που συνεχίζει στη Λάτσιο, σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport.

Ο Αντόνιο Κόντε και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι φάνταζαν ως τα επικρατέστερα φαβορί για την ηγεσία του πάγκου της «Σκουάντρα Ατζούρα», όμως, προς το παρόν οι περιπτώσεις τους δεν έχουν προχωρήσει.

Πρόσφατα, οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο ανέλαβαν νευραλγικά πόστα στους τετράκις παγκόσμιους πρωταθλητές και αμφότεροι οραματίζονται την πρόσληψη του πρώην τεχνικό των Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Σίτι, ώστε να επαναφέρει τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2024 στον δρόμο των επιτυχιών.

Ωστόσο, υπενθυμίζεται πως ο 55άχρονος έχει ενημερώσει ότι επιθυμεί να απέχει από τους πάγκους για ορισμένο χρονικό διάστημα, γεγονός που κάνει την προσπάθεια διαπραγμάτευσης ιδιαίτερα δύσκολη.

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